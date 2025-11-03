Συναγερμός στη Σεβίλη, σε κρίση ο Αλμέιδα

Ο Γκουίντα φέρεται να προσπάθησε να κλωτσήσει τον Αλέξις Σαλεμέκερς δίχως να γίνει αντιληπτός, όταν στα τελευταία λεπτά του ματς της Κυριακής στο Μιλάνο ο Μενιάν έδιωξε το πέναλτι του Ντιμπάλα για να κρατήσει το 1-0 των «ροσονέρι» μέχρι το τέλος.

Ο ρέφερι είδε τον παίκτη να πανηγυρίζει μπροστά του, το θεώρησε πρόκληση και προσβολή και αυτό που του ήρθε να κάνει εκείνη τη στιγμή ήταν να τον κλωτσήσει χαμηλά, όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο που έγινε viral!

Ο Γκουίντα φέρεται να προσπάθησε να κλωτσήσει τον Αλέξις Σαλεμέκερς δίχως να γίνει αντιληπτός, όταν στα τελευταία λεπτά του ματς της Κυριακής στο Μιλάνο ο Μενιάν έδιωξε το πέναλτι του Ντιμπάλα για να κρατήσει το 1-0 των «ροσονέρι» μέχρι το τέλος.

Ο ρέφερι είδε τον παίκτη να πανηγυρίζει μπροστά του, το θεώρησε πρόκληση και προσβολή και αυτό που του ήρθε να κάνει εκείνη τη στιγμή ήταν να τον κλωτσήσει χαμηλά, όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο που έγινε viral!

Πηγή: ΑΠΕ