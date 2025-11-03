Εθνική Ελλάδας: Αυτός είναι ο Νεκτάριος Τριάντης, το νέο πρόσωπο της ομάδας του Γιοβάνοβιτς

Τη Δευτέρα (3/11) γνωστοποιήθηκαν οι κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας για τις τελευταίες δύο αγωνιστικές στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 κόντρα σε Σκωτία και Λευκορωσία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για πρώτη φορά στη “γαλανόλευκη” τον Έλληνα ομογενή Νεκτάριο Τριάντη, ο οποίος επέλεξε τον Αύγουστο να διαλέξει το ελληνικό διαβατήριο απ’ αυτό της Αυστραλίας και να τεθεί κι αυτός στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού.

Οικογένεια που συμπληρώνει 11άδα

Ο υψηλόσωμος 22χρονος αμυντικός χαφ (και σε κάποιες περιπτώσεις στόπερ) Νεκτάριος Τριάντης (1,91μ) γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 2003 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από Έλληνες γονείς και έχει 7 αδερφούς και 3 αδερφές.

Οι δύο από τους αδερφούς του, ο Κρις και ο Πίτερ, υπήρξαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αγωνιζόμενοι μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο του αυστραλιανού ποδοσφαίρου, την A-League. Δέχτηκε, όμως, το πλήγμα της απώλειας σε νεαρή ηλικία, καθώς έχασε τον πατέρα του όταν ήταν μόλις 8 ετών, από πυρκαγιά στην Αυστραλία.

Όσον αφορά στην ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στη Σίδνεϊ Ολίμπικ, αγωνιζόμενος ως πλάγιος επιθετικός και επιθετικός χαφ.

Η επαγγελματική του καριέρα

Τον Ιούλιο του 2021 ο Τριάντης υπέγραψε με τους Γουέστερν Σίντνεϊ Γουόντερερς και τον Φεβρουάριο του 2022, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, μπαίνοντας ως αλλαγή στο παιχνίδι με τους Νιούκαστλ Τζετς.

Η επόμενη σεζόν τον βρήκε στους Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς με τους οποίους και υπέγραψε 3ετές συμβόλαιο, ξεκινώντας μάλιστα βασικός για την ομάδα του, στη νίκη με το εμφατικό 6-1 κόντρα στη Μέλμπουρν Σίτι, στο μεγάλο τελικό του αυστραλιανού πρωταθλήματος στις 3 Ιουνίου του 2023.

Η ευκαιρία της Σάντερλαντ

Τον Ιούνιο του 2023 έφτασε το ενδιαφέρον από την Αγγλία. Η Σάντερλαντ, στην Championship τότε, τον απέκτησε έναντι 300.000 δολαρίων. Στην Αγγλία έπαιξε 3 αγώνες με την πρώτη ομάδα και εν συνεχεία δόθηκε δανεικός στη Χιμπέρνιαν, τον Φεβρουάριο του 2024.

Έκλεψε καρδιές στη Σκωτία

Η Χιμπέρνιαν του έδειξε εμπιστοσύνη και έπαιξε σε 12 παιχνίδια στο δεύτερο μισό της σεζόν, εκ των οποίων τα 9 ως βασικός. Ακολούθησε ο ετήσιος δανεισμός στη Χιμπέρνιαν και ο Τριάντης έβγαλε μάτια. Αγωνίστηκε σε 34 ματς, όλα ως βασικός και είχε 3 γκολ και έξι ασίστ με τη σκωτσέζικη ομάδα, βοηθώντας τα μέγιστα ώστε να τερματίσει στην τρίτη θέση.

Μάλιστα, ψηφίστηκε αρκετές φορές στην καλύτερη 11άδα του πρωταθλήματος, ενώ ήταν υποψήφιος ως κορυφαίος παίκτης της Σκωτίας, στα βραβεία που απονέμουν οι αθλητικοί συντάκτες της χώρας, για τη σεζόν 2024/25.

Τον Αύγουστο αποχώρησε από τη Σάντερλαντ, με τη Μινεσότα να τον αποκτά αντί του ποσού των 2,5 εκατ. ευρώ.

Η διεθνής καριέρα του

Ο Τριάντης έχει 10 συμμετοχές με την Εθνικη ομάδα της Αυστραλίας U20 και ακόμα 4 με αυτή της U23.

Πηγή: sport24.gr