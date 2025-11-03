Ρεάλ Μαδρίτης: Πλήγμα ενόψει Λίβερπουλ

Ο Φράνκο Μασταντουόνο θα χάσει την αναμέτρηση κόντρα στη Λίβερπουλ, όπως ενημέρωσε και επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης με ανακοίνωση της

Παρόλα αυτά ο Τσάμπι Αλόνσο είδε έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ των Μαδριλένων, τον Φράνκο Μασταντουόνο να τραυματίζεται μετά το ματς του Σαββάτου, κόντρα στη Βαλένθια.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα μείνει εκτός δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα και δεδομένα θα χάσει το σπουδαίο ματς κόντρα στη Λίβερπουλ, σε μια απουσία που όμως μπορεί να καλύψει ο Τσάμπι Αλόνσο, με το τεράστιο και ποιοτικό ρόστερ που διαθέτει ο Ισπανός προπονητής.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για τον τραυματισμό του Μασταντουόνο

«Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον Φράνκο Μασταντουόνο από το ιατρικό τμήμα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο παίκτης διαγνώστηκε με ηβαλγία . Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται»

Ιατρική έννοια: Η pubalgia-ηβική αλγία αναφέρεται σε χρόνιο πόνο στην περιοχή του ηβικού οστού, συνήθως εκεί όπου ενώνονται οι κοιλιακοί μύες με τους προσαγωγούς (στην ηβική σύμφυση). Είναι συχνό φαινόμενο σε αθλητές (ιδίως ποδοσφαιριστές, δρομείς, χορευτές), και μπορεί να σχετίζεται με:

υπερβολική καταπόνηση,

μυϊκή ανισορροπία,

φλεγμονή των τενόντων ή της ηβικής σύμφυσης,

ή ακόμα και μικρορήξεις στην περιοχή.

🚨 JUST IN: Franco Mastantuono has pubalgia INJURY and recovery period is unknown for now. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/r4Z6wn1QvI — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 3, 2025

sportsking.gr