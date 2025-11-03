Οι παίκτες ψήφισαν την κορυφαία 11άδα της χρονιάς για τη FIFPRO!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με τους Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Γιαμάλ και Πάλμερ να κερδίζουν μια θέση στην κορυφαία 11άδα, οι ποδοσφαιριστές ανέδειξαν τους καλύτερους της χρονιάς για την Ένωσή τους.
Η FIFPRO το απόγευμα της Δευτέρας γνωστοποίησε τους καλύτερους 11 ποδοσφαιριστές όπως αυτοί αναδείχθηκαν για το 2025, από τις ψήφους των μελών της Ένωσης, παγκοσμίως!
Ήταν λογικό η Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, να εκπροσωπείται από αρκετούς, με τους Ντοναρούμα, Μέντες, Χακίμι, Βιτίνια και Ντεμπελέ να είναι εκείνοι που… κράτησαν ψηλά τη σημαία της ομάδας του Λουίς Ενρίκε.
Ο Φαν Ντάικ ήταν στο κέντρο της αμυντικής τριάδας, οι Πάλμερ, Μπέλιγχαμ και Πέδρι συμπεριλήφθηκαν στη μεσαία γραμμή, ενώ, ο Γιαμάλ και ο Εμπαπέ έκαναν παρέα στον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, στην επιθετική τριάδα.
This is the 2025 FIFPRO Men's #World11, voted by players worldwide.— FIFPRO (@FIFPRO) November 3, 2025
🇮🇹 Gianluigi Donnarumma
🇲🇦 @AchrafHakimi
🇵🇹 Nuno Mendes
🇳🇱 @VirgilvDijk
🏴 @BellinghamJude
🏴 Cole Palmer
🇪🇸 @Pedri
🇵🇹 @Vitinha
🇫🇷 @DemBouz
🇫🇷 @KMbappe
🇪🇸 Lamine Yamal pic.twitter.com/yDeqAfQz2y
sport-fm.gr