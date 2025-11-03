Οι παίκτες ψήφισαν την κορυφαία 11άδα της χρονιάς για τη FIFPRO!

Η FIFPRO το απόγευμα της Δευτέρας γνωστοποίησε τους καλύτερους 11 ποδοσφαιριστές όπως αυτοί αναδείχθηκαν για το 2025, από τις ψήφους των μελών της Ένωσης, παγκοσμίως!

Ήταν λογικό η Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, να εκπροσωπείται από αρκετούς, με τους Ντοναρούμα, Μέντες, Χακίμι, Βιτίνια και Ντεμπελέ να είναι εκείνοι που… κράτησαν ψηλά τη σημαία της ομάδας του Λουίς Ενρίκε.

Ο Φαν Ντάικ ήταν στο κέντρο της αμυντικής τριάδας, οι Πάλμερ, Μπέλιγχαμ και Πέδρι συμπεριλήφθηκαν στη μεσαία γραμμή, ενώ, ο Γιαμάλ και ο Εμπαπέ έκαναν παρέα στον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, στην επιθετική τριάδα.

