Αν συνεχίσει έτσι ο Πιέρος... θα διαλύσει το ρεκόρ του

Ο Πιέρος Σωτηρίου πέτυχε δυο γκολ στη νίκη του ΑΠΟΕΛ με τον Εθνικό, σκοράροντας για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, κάτι που πρώτη φορά πετυχαίνει στα χρόνια που αγωνίζεται στους γαλαζοκιτρίνους (σ.σ. το είχε πράξει μία φορά με την Λουντογκόρετς τη σεζόν 2021-22).

Με τα δύο αυτά τέρματα ο Κύπριος επιθετικός έφθασε τα εφτά στις πρώτες εννέα αγωνιστικές στην τρέχουσα περίοδο και έβαλε πλώρη για να έχει την πιο παραγωγική του σεζόν.

Το ρεκόρ του Σωτηρίου ήταν τη σεζόν 2016-17, στην τελευταία χρονιά της πρώτης θητείας του στον Αρχάγγελο, όταν πέτυχε συνολικά 21 τέρματα, 16 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και πέντε στα πλέι οφ.

Τότε ο Πιέρος είχε πετύχει πέντε τέρματα βλέποντας δίχτυα στους τρεις από τους εννέα αγώνες, συνεπώς φέτος έκανε καλύτερο ξεκίνημα από πλευράς τουλάχιστον σκοραρίσματος.

Η δεύτερη πιο παραγωγική σεζόν για τον διεθνή επιθετικό είναι, μέχρις στιγμής, η περίοδος 2021-22 όταν σκόραρε 17 τέρματα στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας με την Λουντογκόρετς, σκοράροντας 16 στην κανονική διάρκεια και ένα στα πλέι οφ.