Στον εισαγγελέα τα όσα είπε ο Σούντγκρεν για χειραγώγηση των περσινών play-out!

Ο αθλητικός εισαγγελέας δεν άργησε και παρενέβη αναφορικά με τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν σχετικά με όσα συνέβησαν στα περσινά play-outs του Βόλου με τον Πανσερραϊκό!

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν προκάλεσε μεγάλες αναταράξεις τη Δευτέρα έπειτα από τις καταγγελίες αναφορικά με όσα συνέβησαν στα playouts της Stoiximan Super League την περασμένη αγωνιστική περίοδο, τονίζοντας πως τα ματς ανάμεσα σε Βόλο και Πανσερραϊκό ήταν στημένα.

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας με ανακοίνωση που εξέδωσε λίγες ώρες αργότερα, γνωστοποίησε πως έχει λάβει γνώση των δηλώσεων του ποδοσφαιριστή που βρισκόταν την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα, αναφέρει πως «έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες».

Προφανώς και έχει γίνει η απαραίτητη ενημέρωση και προς τον αθλητικό εισαγγελέα για την υπόθεση...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν.

Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση.

Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί.

