Η πέμπτη ΑΕΚ δήλωσε παρούσα για τον τίτλο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Στο 72ο λεπτό όταν ο Μπάγιτς δεν κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά από πολύ πλεονεκτική θέση, ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ αντέδρασε πολύ έντονα…

 

Αυτό έγινε γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ γνώριζε πως με το παιχνίδι στο 1-1, την ομάδα του να μην αποδίδει τα αναμενόμενα και τον Απόλλωνα να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, το 2-1 ήταν πολύ πιο πιθανό από το 1-2. Οκτώ λεπτά αργότερα, στο 80΄ο Χάιρο έπιασε ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής διαμορφώνοντας το σ΄εκείνο τελικά το χρονικό σημείο το 1-2. Η ΑΕΚ προκάλεσε τη τύχη της μέχρις εκείνο το σημείο και αυτή της είπε... εντάξει στη φάση του 84΄ με το διπλό δοκάρι του Απόλλωνα. Κάπως έτσι, οι κιτρινοπράσινοι έφτασαν ανέλπιστα για τους περισσότερους που είδαν το παιχνίδι του «Άλφαμέγα» σε μία τεράστιας σημασίας νίκη. Μία νίκη που υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι ικανή για την ΑΕΚ να δηλώσει παρούσα για τον τίτλο, ακόμα κι αν τώρα βρίσκεται στη πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Πριν τις προϋποθέσεις να μιλήσουμε για ικανότητα…

Η ΑΕΚ το βράδυ της Κυρακής στο Κολόσσι είχε σε καλή μέρα τον Ζλάταν Αλομέροβιτς. Ο τερματοφύλακας σ΄ένα ντέρμπι εκτός έδρας με τέτοια σημασία, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για το αποτέλεσμα. Αυτό έκανε ο Αλομέροβιτς. Όποτε χρειάστηκε, είπε «όχι» στους αντιπάλους.

Η ΑΕΚ είχε αρκετές απουσίες και απέναντι της είχε τη καλύτερη βερζιόν του φετινού Απόλλωνα. Κέρδισε γιατί έκανε δύο γκολ τις πολύ πιο λίγες σε σχέση με τον αντίπαλο ευκαιρίες που βρήκε. Κι αυτό είναι ικανότητα. Όπως συγκεκριμένα και οι δύο εκτελέσεις των Ροντέν και Χάιρο. Ειδικά αυτή του 1-2.

Οι προϋποθέσεις…

Η ομάδα της Λάρνακας θα πρέπει να κάνει μία σωστή ανάγνωση του 1-2. Να χρησιμοποιήσει αυτά που άφησε πίσω του το μεγάλο αυτό αποτέλεσμα για τη συνέχεια. Για παράδειγμα να γίνει μία σωστή ανάλυση του γιατί η ομάδα δεν κατάφερε να επιβληθεί του αντιπάλου. Ή γιατί δέχτηκε τόσες πολλές φάσεις για γκολ μπροστά από την εστία του τερματοφύλακά της. Να δει πως μπορεί να πατήσει περισσότερο περιοχή ο Ροντέν. Ή πως μπορεί να δημιουργηθούν περισσότερες φορές χώροι εκτός περιοχής για τον Χάιρο να εκτελέσει.

Το παιχνίδι με τον Απόλλωνα αφήνει πίσω του πάρα πολλά για την ΑΕΚ. Ο ενθουσιασμός, τα πανηγύρια και τα πολλά χαμόγελα σήμερα Δευτέρα είναι περισσότερο για του ΑΕΚτζήδες και λιγότερο για την ομάδα, την διοίκηση και τον προπονητή. Αυτοί, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι όντως να μετατρέψουν αυτό το αποτέλεσμα ως εφαλτήριο για δηλώσουν από πιο ψηλά από τη πέμπτη που βρίσκονται τώρα, πως μπορούν να διεκδικήσουν έως το τέλος αυτόν τον τίτλο.

 

 

 

 

 

 

 

