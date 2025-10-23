Δεν σφύριξε... λήξη με τους Βραζιλιάνους ο Πετρίδης αλλά κολλάει η συμφωνία σε τρία σημεία

Δεν έχει υπάρξει οριστικό ναυάγιο στη συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τη βραζιλιάνικη εταιρεία, όμως όπως λέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου από τον Πρόδρομο Πετρίδη, πρέπει να υπάρξει κατάληξη σύντομα.

Το πλαίσιο της συμφωνίας, σύμφωνα με τον διοικητικό ηγέτη των γαλαζοκιτρίνων, δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό για τρία σημεία. «Πρώτο, το νομικό πλαίσιο δεν ήταν εναρμοσμένο με το Κυπριακό. Δεύτερο, δεν διασφάλιζε την αποπληρωμή του χρέους και τρίτο, δεν διευκρίνιζε τον τρόπο που θα αποκτούσαν οι επενδυτές τις μετοχές».

Απαντώντας αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, ο Πρόδρομος Πετρίδης είπε: «Σε 2-3 βδομάδες πρέπει να βρεθεί άμεση ή ενδιάμεση λύση και από εκεί και πέρα, γενική λύση. Η ενδιάμεση συμφωνία προέκυψε για να νιώσουν και οι ίδιοι πως το πλάνο είναι λειτουργικό. Το ποσό είναι γύρω στα 3 εκ. για την ενδιάμεση λύση. Κάναμε μία διαφοροποίηση και περιμένουμε την απάντησή τους».