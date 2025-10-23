ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν σφύριξε... λήξη με τους Βραζιλιάνους ο Πετρίδης αλλά κολλάει η συμφωνία σε τρία σημεία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δεν σφύριξε... λήξη με τους Βραζιλιάνους ο Πετρίδης αλλά κολλάει η συμφωνία σε τρία σημεία

Δεν έχει υπάρξει οριστικό ναυάγιο στη συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τη βραζιλιάνικη εταιρεία, όμως όπως λέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου από τον Πρόδρομο Πετρίδη, πρέπει να υπάρξει κατάληξη σύντομα. 

Το πλαίσιο της συμφωνίας, σύμφωνα με τον διοικητικό ηγέτη των γαλαζοκιτρίνων, δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό για τρία σημεία. «Πρώτο, το νομικό πλαίσιο δεν ήταν εναρμοσμένο με το Κυπριακό. Δεύτερο, δεν διασφάλιζε την αποπληρωμή του χρέους και τρίτο, δεν διευκρίνιζε τον τρόπο που θα αποκτούσαν οι επενδυτές τις μετοχές».

Απαντώντας αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, ο Πρόδρομος Πετρίδης είπε: «Σε 2-3 βδομάδες πρέπει να βρεθεί άμεση ή ενδιάμεση λύση και από εκεί και πέρα, γενική λύση. Η ενδιάμεση συμφωνία προέκυψε για να νιώσουν και οι ίδιοι πως το πλάνο είναι λειτουργικό. Το ποσό είναι γύρω στα 3 εκ. για την ενδιάμεση λύση. Κάναμε μία διαφοροποίηση και περιμένουμε την απάντησή τους».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποκάλυψη για σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου που ίσως επενδύσει στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αποκάλυψη Πετρίδη: «Ο πατέρας του Αλμέιδα είναι στο νοσοκομείο και είναι εδώ, ο Αλεσάντρο έχει βοηθήσει και οικονομικά!»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τα λεφτά που έβαλαν έως τώρα στον ΑΠΟΕΛ οι Βραζιλιάνοι

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αλμέιδα: «Κτίζουμε με τον Πάμπλο Γκαρσία το μέλλον της ομάδας»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φερνάντο Αλμέιδα: «Η συμφωνία είναι δύσκολη, είναι σαν ένας γάμος»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αφιλοκερδώς στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πετρίδης: «Ρωτάτε τον φόρο αν πληρώνω»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τόσο έπεσε το μισθολόγιο του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Δεν πρόκειται να παραδώσουμε τον ΑΠΟΕΛ και μετά να μας φτύνουν»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν σφύριξε... λήξη με τους Βραζιλιάνους ο Πετρίδης αλλά κολλάει η συμφωνία σε τρία σημεία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Πετρίδης: «Εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο συμφωνίας από αυτό της Γ.Σ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Εξέλιξη στην Ανόρθωση: Συμφωνία με Γκερέρο, κοντά και με Περέα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

As: «Καρέτσας, το αγόρι που ξεπέρασε τον Γιαμάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Συνελήφθη διαιτητής της Euroleague – Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμα του

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Σκέψεις για αποχώρηση Τερ Στέγκεν τον Ιανουάριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη