Ρόστερ με 34 ο ΑΠΟΕΛ...

Οι παίκτες ήταν 36, αλλά την τελευταία μέρα των μεταγραφών αποχώρησαν οι Μπα (ΕΝ Ύψωνα) και Βρόντης (Σ. Αραβία). Οι Κύπριοι στο ρόστερ είναι οι Ανδρέας Χριστοδούλου, Σάββας Μίχος, Νικόλας Λυσάνδρου, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Παναγιώτης Καττιρτζής, Ανδρέας Γεωργίου, Νικόλας Κούτσακος και Πιέρος Σωτηρίου. Στη λίστα των κοινοτικών/ξένων είναι οι Βιντ Μπέλετς (Σλοβενία). Γκάμπριελ Περέιρα (Βραζιλία, ιταλικό διαβατήριο), Κώστας Σταφυλίδης (Ελλάδα), Νανού (Γουινέα-Μπισάου, πορτογαλικό διαβατήριο), Φραντς Μπρόρσον (Σουηδία), Μαξ Μάγιερ (Γερμανία), Ντάλσιο (Γουινέα-Μπισάου, πορτογαλικό διαβατήριο), Χρήστος Καρανάτσιος (Ελλάδα), Στεφάν Ντράζιτς – (Σερβία), Μάριους Κορμπού (Ρουμανία), Ρομάριο Μπαλντέ (Γουινέα Μπισάου, πορτογαλικό διαβατήριο), Δημήτρης Διαμαντάκος (Ελλάδα), Βίτορ Μιρ (Βραζιλία), Ντέιβιντ Αμπάγκνια (Γκάνα), Ντιέγκο Ρόσα (Βραζιλία), Τσαρλς Άπια (Γκάνα), Μαρκίνιος (Βραζιλία), Τζιοβάνι Μέουρερ (Βραζιλία), Γκάμπριελ Μαϊόλι (Βραζιλία), Ματίας Τόμας (Ουρουγουάη) και Πέδρο Αταΐντε (Βραζιλία).

Σημειώνεται ότι οι Καττιρτζής και Αμπάγκνια προέρχονται από χειρουργικές επεμβάσεις και δεν υπολογίζονται σε αυτό το στάδιο από τον Πάμπλο Γκαρσία.

Νίκη στο Παραλίμνι

Στόχος του ΑΠΟΕΛ για τον επόμενο αγώνα (14/09, 19:00) με την Ένωση στο Παραλίμνι είναι η νίκη και μόνο η νίκη. Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων έχει πληθώρα επιλογών καθώς έτοιμοι είναι πλέον και οι Ματίας Τόμας, Ρομάριο Μπαλντέ και Δημήτρης Διαμαντάκος.