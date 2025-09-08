Τα 94 γκολ καριέρας δεν τα λες και λίγα

Ο 32χρονος Ελλαδίτης επιθετικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 5 διαφορετικές χώρες στην καριέρα του, έχει ομολογουμένως αξιοζήλευτους αριθμούς. Δεδομένα που έκαναν τον Πάμπλο Γκαρσία να χτυπήσει την πόρτα του και εντέλει να γίνει το deal προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Διαμαντάκος έχει σκοράρει 94 γκολ, ενώ έχει δώσει και 21 ασίστ από τη σεζόν 2010-2011 μέχρι το 2025. Πρόκειται βεβαίως για έναν πολύ μεγάλο αριθμό ο οποίος κάνει όλους στον ΑΠΟΕΛ να ελπίζουν σε ανάλογη συνέχεια και στην Κύπρο. Στην Ινδία βρίσκεται τα τελευταία τρία χρόνια. Εκεί μέτρησε 39 γκολ πραγματοποιώντας ουσιαστικά ρεκόρ καριέρας τη σεζόν 2023-2024 με 18 γκολ. Όλα αυτά είναι ικανά να δημιουργήσουν προσδοκίες πως ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να βρήκε στο πρόσωπό του τον γκολτζή ο οποίος θα πλαισιώσει τον Πιέρο Σωτηρίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βοηθώντας την ομάδα να φτάσει πιο κοντά στους στόχους της μέσα στη σεζόν.