Και τώρα η ουσία!

Και για τον ΑΠΟΕΛ αυτό που έχει σημασία, ιδιαίτερα μετά τη διακοπή, είναι να διορθώσει κάποια λάθη έτσι ώστε να πετύχει συνεχόμενες νίκες και να παραμείνει στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Ήδη, ο Πάμπλο Γκαρσία ξεκίνησε δουλειά για να λύσει κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τις στημένες φάσεις στην άμυνα και τη δημιουργία-σκοράρισμα, όπου πρέπει να συμμετέχουν πολλοί παίκτες και όχι μόνο ο Σωτηρίου, ως ο σέντερ φορ της ομάδας.

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να δούμε τον ΑΠΟΕΛ με κάποιες αλλαγές μεσοεπιθετικά, ενώ στην άμυνα δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα για να αλλάξουν. Απλώς πρέπει το δίδυμο των κεντρικών (Λαΐφης, Μπρόρσον) μαζί με τον τερματοφύλακα, να συνεργαστούν καλύτερα ώστε να διατηρούν τον εναέριο έλεγχο. Ο Ματίας Τομάς θα έχει πολύ περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του, γι' αυτό και δεν αποκλείεται να τον δούμε στο αρχικό σχήμα και μάλιστα στην κανονική του θέση, στο κέντρο του γηπέδου. Ακόμα, δεν αποκλείεται να έχουμε και την έκπληξη ως προς τον παίκτη που θα μείνει εκτός ενδεκάδας...

Άλλη μια μεταγραφή;

Σε μια εβδομάδα ολοκληρώνεται η μεταγραφική σεζόν και στον ΑΠΟΕΛ συζητούν αν θα κάνουν άλλη μια μεταγραφή που θα αφορά θέση επιθετικού, καθώς αναμένεται να αποχωρήσει ο Μπα και ίσως άλλος ένας. Βέβαια ο προγραμματισμός έχει να κάνει και με τη συμφωνία με τους Βραζιλιάνους επενδυτές, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα...