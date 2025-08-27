ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ηγέτης ο Σταφυλίδης!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Όταν ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωνε τη συμφωνία με τον 31χρονο Ελλαδιτή αριστερό μπακ, Κώστα Σταφυλίδη, λίγοι ήταν αυτοί που πίστεψαν ότι ο παίκτης αυτός θα έκανε τη διάφορα.

Ο λόγος δεν ήταν η μπάλα που γνώριζε όταν αγωνιζόταν αλλά το γεγονός ότι την τελευταία σεζόν δεν είχε ούτε και μια συμμετοχή στη Χάνσα Ροστόκ λόγω προσωπικών προβλημάτων. Όμως, ο Σταφυλίδης άφησε πίσω την περσινή σεζόν, δούλεψε σκληρά στον Αρχάγγελο, πριν ακόμα ξεκινήσει η προετοιμασία, και σήμερα είναι σε θέση να βγάζει στο γήπεδο τον καλύτερό του εαυτό, με εκείνα τα στοιχεία που τον οδήγησαν στην Εθνική Ελλάδας, όπου μεταξύ 2012 - 21 είχε καταγράψει 31 συμμετοχές!

Το πιο σημαντικό απ' όλα δεν είναι το ποδόσφαιρο που ξέρει αλλά και οι ηγετικές ικανότητες που έχει. Είναι ξεκάθαρος σε κάθε του δήλωση ότι «είμαστε ΑΠΟΕΛ και σε κάθε αγώνα παίζουμε για τη νίκη»! Μάλιστα, ο Σταφυλίδης δεν παρέλειψε να δώσει σύνθημα νίκης και για τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (31/08, 20:00) με την πρωταθλήτρια Πάφο στο ΓΣΠ!

Μεταγραφές - συμφωνία...

Οι μεταγραφές από τη Βραζιλία συνεχίστηκαν προχθές με άλλον έναν νεαρό, τον 20χρονο επιθετικό Πέδρο Αταΐντε, για τον οποίο λέγεται ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μεταγραφές ακόμα δεν ολοκληρώθηκαν καθώς ο Γκαρσία ψάχνει για παίκτες που θα βοηθήσουν στα επιθετικό άκρα. Θυμίζουμε ότι πέραν του Αταΐντε, οι γαλαζοκίτρινοι στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο έχουν εντάξει στο ρόστερ τους επίσης τους τους Σταφυλίδη,  Μέουρερ, Ντάλσιο, Μπρόρσον, Ρόσα, Νανού και Τομάς.

Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους Βραζιλιάνους επενδυτές ώστε ο ΑΠΟΕΛ να καταβάλει τις οφειλές του προς την Πολιτεία. Οι Βραζιλιάνοι εντός της εβδομάδας θα πρέπει να στείλουν το πιο μεγάλο ποσό της συμφωνίας (2,4 εκατομμύρια) προκειμένου να ολοκληρωθεί και η συμφωνία.

 

Διαβαστε ακομη