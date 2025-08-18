ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καλάμπρια: «Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό, μακάρι να δω φωτογραφία μου και εδώ»

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια αποκάλυψε τους στόχους που έχει θέσει με τον Παναθηναϊκό, στάθηκε στη συμβολή του Φίλιπ Τζούριτσιτς στο να πει το ναι και ζήτησε τη στήριξη του κόσμου για να έρθουν οι επιτυχίες.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια αποτελεί τη μεγαλύτερη φετινή μεταγραφή του 

Παναθηναϊκού και μια εκ των κορυφαίων των «πράσινων» γενικά, αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με τον Ιταλό δεξιό μπακ να δίνει την πρώτη του συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο Youtube, μέσω της οποίας αποκάλυψε τον στόχο του να κερδίσει τίτλους και διακρίσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, ο Καλάμπρια εξέφρασε την θέληση να δει το πρόσωπό του να μένει για… πάντα συνδεδεμένο με το «τριφύλλι», όπως συνέβη και με τη Μίλαν, εξηγώντας και το πως.

Ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον ρόλο του Φίλιπ Τζούριτσιτς, προκειμένου να απαντήσει θετικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού, αλλά και να ζητήσει τη συμπαράσταση του κόσμου για να έρθουν οι επιτυχίες.

 

 

 

sportfm.gr

Ελλαδα

