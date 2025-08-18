ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

FIFA: Ο Ινφαντίνο καταγγέλλει τις «απαράδεκτες» ρατσιστικές προσβολές

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κατήγγειλε τις «απαράδεκτες» ρατσιστικές προσβολές κατά τη διάρκεια δύο αγώνων της φάσης των «32» του Κυπέλλου Γερμανίας και κάλεσε τους διοργανωτές της διοργάνωσης και τις δικαστικές αρχές να αναλάβουν δράση.

«Είναι αποκρουστικό να βλέπουμε ότι για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες, σημειώνονται ρατσιστικές προσβολές κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων», είπε ο Τζιάνι Ινφαντίνο στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αγώνες της φάσης των «32» του Κυπέλλου Γερμανίας μεταξύ Λοκομοτίβ Λειψίας (4η κατηγορία) και Σάλκε 04 (2η κατηγορία), και μεταξύ Στάνσντορφ (5η κατηγορία) και Καϊζερσλάουτερν (2η κατηγορία) σημαδεύτηκαν από «απαράδεκτα περιστατικά», σύμφωνα με τον επικεφαλής της FIFA.

Το πρώτο ημίχρονο διακόπηκε «αφού ο επιθετικός της Σάλκε, Κρίστοφερ Άντουι-Αντζέι, έπεσε θύμα ρατσιστικών προσβολών». Ο διεθνής από τη Γκάνα ανέφερε το περιστατικό στον βοηθό διαιτητή και ο αγώνας συνεχίστηκε μόνο μετά από μια διακοπή πέντε λεπτών.

Ο δεύτερος αγώνας, που διεξήχθη στο Karl-Liebknecht-Stadion στο Πότσνταμ, «σημαδεύτηκε επίσης από μια ρατσιστική προσβολή εναντίον ενός παίκτη της αντίπαλης ομάδας», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα της αγγλικής Premier League μεταξύ της Λίβερπουλ και της Μπόρνμουθ, ένας οπαδός επιτέθηκε με ρατσιστικές εκφράσεις στον Γκανέζο παίκτη της Μπόρνμουθ, Αντουάν Σεμένιο. Ο αγώνας διακόπηκε επίσης και το άτομο που ευθύνεται για τις προσβολές αποβλήθηκε από το στάδιο και συνελήφθη το Σάββατο. Του απαγορεύτηκε η είσοδος σε στάδια στο Ηνωμένο Βασίλειο εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας, ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα.

«Επαναλαμβάνω τον εαυτό μου και θα συνεχίσω να το κάνω: δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάκρισης στο ποδόσφαιρο», πρόσθεσε ο Ινφαντίνο. 

«Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες χαίρουν σεβασμού και προστασίας και ότι οι διοργανωτές των αγώνων και οι δικαστικές αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα», κατέληξε ο πρόεδρος της FIFA. 

Διαβαστε ακομη