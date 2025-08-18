Ασφάλεια και σταθερότητα

Οι Κβίντα και Βούρος αποτελούν την ασφάλεια στην άμυνα του Απόλλωνα με τον Αυγουστή να τους εμπιστεύεται στον απόλυτο βαθμό. Με σωματική δύναμη και εξαιρετικό διάβασμα του παιχνιδιού, οι δύο τους είναι κρίσιμοι όχι μόνο για το ανασταλτικό κομμάτι αλλά και για το build up που αρέσει στο Κύπριο τεχνικό να παίζει.

Το Σάββατο οι κυανόλευκοι αντιμετωπίζουν τον Άρη στο τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού, και οι δύο τους θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν σε μια από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια!