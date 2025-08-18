Αφού δεν είδε... προκοπή με Τζόλη, στρέφεται σε Ελ Κανούς η Πάλας!

Ο Μπιλάλ Ελ Κανούς φιγουράρει ως ο κύριος μεταγραφικός στόχος της Κρίσταλ Πάλας αυτές τις ώρες, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το κενό που αναμένεται ν’ αφήσει ο Έζε, αποχωρώντας για λογαριασμό της Τότεναμ.

Ο Μαροκινός κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια λίρες, μετακινήθηκε από την Γκενκ στη Λέστερ το περασμένο καλοκαίρι και σε 36 συμμετοχές πέτυχε τρία τέρματα και είχε 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της αναζήτησης για τον αντικαταστάτη του Έζε, η Πάλας έκανε κρούση στην Κλαμπ Μπριζ για τον Χρήστο Τζόλη, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση.

sportfm.gr