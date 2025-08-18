Αφού δεν είδε... προκοπή με Τζόλη, στρέφεται σε Ελ Κανούς η Πάλας!
Η Κρίσταλ Πάλας συνεχίζει ν' αναζητά τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του Έζε, όταν εκείνος αποχωρήσει και μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια για τον Τζόλη, στρέφεται στον Ελ Κανούς της Λέστερ!
Ο Μπιλάλ Ελ Κανούς φιγουράρει ως ο κύριος μεταγραφικός στόχος της Κρίσταλ Πάλας αυτές τις ώρες, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το κενό που αναμένεται ν’ αφήσει ο Έζε, αποχωρώντας για λογαριασμό της Τότεναμ.
Ο Μαροκινός κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια λίρες, μετακινήθηκε από την Γκενκ στη Λέστερ το περασμένο καλοκαίρι και σε 36 συμμετοχές πέτυχε τρία τέρματα και είχε 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της αναζήτησης για τον αντικαταστάτη του Έζε, η Πάλας έκανε κρούση στην Κλαμπ Μπριζ για τον Χρήστο Τζόλη, αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση.
