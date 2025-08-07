ΒΙΝΤΕΟ: ΑΠΟΕΛίστας και επίσημα ο Ρόσα!

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ντιέγκο Ρόσα!

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον Diego Rosa. Ο ποδοσφαιριστής κατάγεται από την Βραζιλία και είναι γεννημένος στις 12/10/2002 (22 ετών).

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Grêmio. Το 2020 η Manchester City αγόρασε τα δικαιώματά του έναντι €6.000.000 και τον παραχώρησε σε ομάδες του City Group όπως η βελγική Lommel SK και στη συνέχεια την πορτογαλική Vizela. Την αγωνιστική περίοδο 2022/23 η EC Bahia απέκτησε τα δικαιώματα του έναντι €2.000.000, μέχρι και το 2027.

Στον ΑΠΟΕΛ ο ποδοσφαιριστής θα έρθει για τα επόμενα 3 χρόνια μετά από συμφωνία που προέκυψε μεταξύ εκπροσώπων της ομάδας μας και τη διοίκησης της EC Bahia.

O Diego Rosa είναι πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική Βραζιλίας U17. Αγωνίζεται στη θέση του ανασταλτικού και του κεντρικού μέσου.

Τον καλωσορίζουμε στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και ευρωπαϊκές επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.