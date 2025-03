07/03/2012: Η υπόκλιση της Ευρώπης στον ΑΠΟΕΛ!

Τότε η ομαδάρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έγραψε την πιο χρυσή σελίδα κυπριακής ομάδας στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Ιστορική μέρα η σημερινή για τον ΑΠΟΕΛ και το κυπριακό ποδόσφαιρο. Πριν από ακριβώς δεκατρία χρόνια τέτοια μέρα, οι γαλαζοκίτρινοι έγραψαν την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία τους, αλλά και του κυπριακού ποδοσφαίρου όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στις 07/03/2012 η ομαδάρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέταξε εκτός Ευρώπης τη Λιόν στη διαδιακασία των πέναλτι και προκρίθηκε στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου εκεί αντιμετώπισε το μεγαθήριο Ρεάλ!

Τι μέρα ήταν αυτή! Απλά αξέχαστη!

Οι γαλαζοκίτρινοι αναρτώντας φωτογραφία από το τότε παιχνίδι, έγραψαν τα εξής λόγια:

«History is who we are and why we are the way we are»