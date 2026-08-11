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«Ο Νεϊμάρ υπογράφει τον Ιανουάριο στην Ίντερ Μαϊάμι»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ο Νεϊμάρ υπογράφει τον Ιανουάριο στην Ίντερ Μαϊάμι»

Ο Φελίπε Μέλο, παλαίμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, υποστήριξε πως ο Νεϊμάρ θα συνεχίσει από Δεκέμβριο στην Ίντερ Μαϊάμι για μια ιστορική επανένωση με Μέσι, Σουάρες.

Φαίνεται πως ετοιμάζεται μια ιστορική επανένωση τριών ποδοσφαιριστών που έχουν αφήσει ιστορικό αποτύπωμα με τα κατορθώματα τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τον παλαίμαχο βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Φελίπε Μέλο, ο Νεϊμάρ τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Ίντερ Μαϊάμι, καθώς δύσκολα θα προκύψει ανανέωση με τη Σάντος.

Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια ιστορική επανένωση των MSN της Μπαρτσελόνα που άφησε εποχή τόσο στο ισπανικό, όσο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο λόγος για τους Μέσι, Σουάρες και Νεϊμάρ.

Κατά τη διάρκεια της συνύπαρξης τους δημιουργήθηκε ρεκόρ που είναι δύσκολα προσεγγίσιμο από κάθε άλλη επιθετική τριάδα, καθώς πέτυχαν μαζί 363 γκολ σε τρεις σεζόν, δημιουργώντας έναν αξεπέραστο μύθο στο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής.

Η υπόθεση δεν είναι τελειωμένη, διότι ο 34χρόνος Βραζιλιάνος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ανανέωσης, χωρίς όμως να γίνεται συγκεκριμένος για το τι μέλλει γενέσθαι για τον ίδιο.

gazzetta.gr

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