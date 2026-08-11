Εκτός αποστολής ο Γκάρι Ροντρίγκες

Εκτός αποστολής για τον επαναληπτικό με την Μπραν (20:00) έμεινε ο Γκάρι Ροντρίγκες.

Ο άσος του Απόλλωνα αντιμετώπισε πρόβλημα την τελευταία στιγμή και κρίθηκε πως δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του στην προσπάθειά της να σφραγίσει την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League με αποτέλεσμα να μην είναι καν στον πάγκο.

Ο Ροντρίγκες σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Φανούριος Κωνσταντίνου στη Cytavision αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στα πλευρά.