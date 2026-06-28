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Διαφάνεια στην πράξη

ΓΗΠΕΔΟ

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Διαφάνεια στην πράξη

Σχολιάζεται θετικά η... τακτική της διοίκησης Φωτίου

Για χρόνια ολόκληρα διατυμπάνιζαν από τον ΑΠΟΕΛ (όπως και από άλλες ομάδες φυσικά), ότι είναι στις προτεραιότητες να υπάρχει διαφάνεια. Δεν υπήρχε όμως! Η αλλαγή στην ηγεσία της διοίκησης έφερε διαφοροποίηση.

Οι διοικούντες της τωρινής διοίκησης, μπορεί να τους βαραίνει το γεγονός ότι ήταν στελέχη της διοίκησης που έφερε σε αυτό το σημείο τους γαλαζοκίτρινους, όμως πιστώνονται για την προσπάθεια του τελευταίου διαστήματος. 

Τελευταία κίνηση διαφάνειας, η καταγραφή για τις ανάγκες που καλύφθηκαν μέσω του ποσού που μαζεύτηκε από τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.

Σίγουρα δεν μπορεί τα πάντα να βγαίνουν δημόσια, αλλά χρειάζεται ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ να γνωρίζει ότι πλέον το κάθε ευρώ που προσφέρει από το υστέρημά του, πηγαίνει σε κάλυψη αναγκών και δεν διογκώνει το πρόβλημα.

Σ.Σ.

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