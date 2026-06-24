Ανακοίνωσε Γιώργο Τζιωρτζή ο ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Επαγγελματικό συμβόλαιο στον νεαρό από τους γαλαζοκίτρινους
Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:
Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον Γιώργο Τζιωρτζή. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της ακαδημίας μας που αγωνίζεται ως μέσος, ξεχώρισε με την ομάδα Κ19, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η συνέπεια και η εξέλιξή του, τον οδήγησαν στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας και σε συμμετοχές στο περσινό πρωτάθλημα. Το επαγγελματικό συμβόλαιο, επιβεβαιώνει τη στήριξη του ΑΠΟΕΛ στην ανάδειξη ταλέντων από τις ακαδημίες του. Ευχόμαστε στον Γιώργο καλή επιτυχία και να συνεχίσει την σκληρή δουλειά.