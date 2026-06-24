ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ημέρα γενεθλίων για τον GOAT, ο Μέσι έγινε 39 ετών!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ημέρα γενεθλίων για τον GOAT, ο Μέσι έγινε 39 ετών!

Σαν σήμερα, στις 24 Ιουνίου 1987, γεννιέται ο απόλυτος GOAT του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι.

Τα 39 του χρόνια κλείνει σήμερα, 24 Ιουνίου 2026, ο GOAT του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι!

Το παιδί από το Ροσάριο, ο Αργεντίνος που έχει χαρίσει στον κόσμο χιλιάδες στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας γιορτάζει τα γενέθλιά του που τον βρίσκουν στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της μυθικής του καριέρας.

Ο παίκτης που έσπασε όλα τα ρεκόρ σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, δύο ημέρες πριν (22/06), κατάφερε στη νίκη της Αργεντινής (2-0) επί της Αυστρίας να ανέβει στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, προσπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Τα 916 γκολ, οι 414 ασίστ, οι 8 Χρυσές Μπάλες, τα 6 Χρυσά Παπούτσια τα 4 Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 είναι επιτεύγματα που κανείς άλλος δεν μπόρεσε να πετύχει, αλλά μοιάζουν ιδιαίτερα λίγα για να αποτυπώσουν το μεγαλείο του.

Ο Μέσι κατάφερε να ομορφύνει -όσο κανένας άλλος- το ποδόσφαιρο για περίπου δύο δεκαετίες και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερό του δώρο στο άθλημα...

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στους «32» με τεσσάρα στην Αϊτή το Μαρόκο

World Cup 2026

|

Category image

Mε φόρα στα νοκ άουτ η Βραζιλία

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η τελική βαθμολογία του 2ου ομίλου

World Cup 2026

|

Category image

Με το «ένα πόδι» στους «32» η Βοσνία

World Cup 2026

|

Category image

Καθάρισε τους οικοδεσπότες η Ελβετία και καπάρωσε την πρώτη θέση

World Cup 2026

|

Category image

MVP των τελικών της Ισπανίας ο Μοντέρο: Οι απίθανες επιδόσεις του νέου παίκτη του Ολυμπιακού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διπλάσιες αποδοχές για μίνιμουμ διετές συμβόλαιο σε Μπαρτζώκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πιέζει ο Νίστρουπ τον Γένσεν, ανέβασε την πρόταση ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Ο «master» των ταλέντων Χένινγκ Μπεργκ και τα 10 «βλαστάρια» που ψάχνουν το δικό τους restart!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λουτσέσκου: «Λυπάμαι γιατί αγαπώ τρομερά τον ΠΑΟΚ και ήθελα ένα διαφορετικό αντίο-Ευγνώμων σε Σαββίδη»

Ελλάδα

|

Category image

Ξαφνική μεταγραφή του Παναθηναϊκού: Έντυσε στα πράσινα τον Φαλ για 2+1 χρόνια!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πέταξε» στα σιντριβάνια του Ζάγκρεμπ η Κουλιτσένκο: Καλύτερο φετινό άλμα με... άρωμα ελληνικής μουσικής!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έβαλε μπρος για τη νέα σεζόν με όνειρα, φιλοδοξίες και... «κλικ» από την πρώτη!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Πόνεσε» το... μοιραίο με Σενσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Χτίζει» τείχος πλάι στον Κβίντα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη