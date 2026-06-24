Ημέρα γενεθλίων για τον GOAT, ο Μέσι έγινε 39 ετών!
ΓΗΠΕΔΟ
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Σαν σήμερα, στις 24 Ιουνίου 1987, γεννιέται ο απόλυτος GOAT του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι.
Τα 39 του χρόνια κλείνει σήμερα, 24 Ιουνίου 2026, ο GOAT του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι!
Το παιδί από το Ροσάριο, ο Αργεντίνος που έχει χαρίσει στον κόσμο χιλιάδες στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας γιορτάζει τα γενέθλιά του που τον βρίσκουν στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της μυθικής του καριέρας.
Ο παίκτης που έσπασε όλα τα ρεκόρ σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, δύο ημέρες πριν (22/06), κατάφερε στη νίκη της Αργεντινής (2-0) επί της Αυστρίας να ανέβει στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, προσπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε.
Τα 916 γκολ, οι 414 ασίστ, οι 8 Χρυσές Μπάλες, τα 6 Χρυσά Παπούτσια τα 4 Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 είναι επιτεύγματα που κανείς άλλος δεν μπόρεσε να πετύχει, αλλά μοιάζουν ιδιαίτερα λίγα για να αποτυπώσουν το μεγαλείο του.
Ο Μέσι κατάφερε να ομορφύνει -όσο κανένας άλλος- το ποδόσφαιρο για περίπου δύο δεκαετίες και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερό του δώρο στο άθλημα...
🇦🇷 1158 Games— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 23, 2026
⚽️ 916 Goals
🎯 414 Assists
🏅 8 Ballon d'Ors
🏆 46 Trophies
✅ All-time top goalscorer at the World Cup
🗣️ Sir Alex Ferguson: “Messi is on a different level to everybody else, it's as simple as that.”
🗣️ Pep Guardiola: “Don’t write about him, don’t try to… pic.twitter.com/CNLVgOgxkm
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