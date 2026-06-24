Τελευταία ελπίδα για το όνειρο της πρόκρισης

Το Σιάτλ βάζει τα καλά του για να φιλοξενήσει μία σπουδαία και άκρως αμφίρροπη μονομαχία, ανάμεσα στο Κατάρ και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται ισόβαθμες με έναν βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές και έχουν μία τελευταία ευκαιρία να πάρουν το τρίποντο και μαζί την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Οι Βόσνιοι ξεκίνησαν δυναμικά στο Μουντιάλ με μία σημαντική ισοπαλία απέναντι στους οικοδεσπότες Καναδούς (1-1), όμως η συνέχεια ήταν εφιαλτική, γνωρίζοντας βαριά ήττα από την Ελβετία με 4-1.

Μπροστά της η Βοσνία έχει μία χρυσή ευκαιρία να κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της το επόμενο βήμα και να περάσει από τη φάση των ομίλων. Για να το καταφέρει, θα πρέπει να κερδίσει το Κατάρ, μία ομάδα που θεωρητικά βρίσκεται στα μέτρα της.

Η αποστολής της Βοσνίας:

Τερματοφύλακες:Νίκολα Βασίλι (Σεντ Πάουλι), Μάρτιν Ζλόμισλιτς (Ριέκα), Οσμάν Χάτζικιτς (Σλάβεν Μπελούπο)

Αμυντικοί: Σεάντ Κολάσινατς ( Αταλάντα ), Αμάρ Ντέντιτς ( Μπενφίκα ), Νιχάντ Μούγιακιτς (Γκαζιάντεπ), Νίκολα Κάτιτς (Σάλκε 04), Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς (Σασουόλο), Στιέπαν Ράντελιτς (Ριέκα), Ντένις Χαντζικαντούνιτς ( Σαμπντόρια) , Νινταλ Τσελίκ (Λανς)

Μέσοι:Ιβάν Σούνιτς (Παφός), Ιβάν Μπάσιτς (Αστάνα), Ντένις Μπούρνιτς (Καρλσρούη), Έρμιν Μάχμιτς (Σλόβαν

Λίμπερετς), Μπένιαμιν Τχίροβιτς (Μπρόντμπι), Αμάρ Μέμιτς (Βικτόρια Πλζεν), Αρμίν Γκίγκοβιτς (Γιανγκ Μπόις), Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Ζάλτσμπουργκ), Εσμίρ Μπαϊρακτάρεβιτς (PSV)

Επιθετικοί: Ερμεντίν Ντεμίροβιτς (Στουτγκάρδη), Γιόβο Λούκιτς (Ουνιβερσιτατέα Κλουζ), Ζάμεντ Μπάζνταρ (Γιαγκελόνια), Χάρις Ταμπάκοβιτς (Γκλάντμπαχ), Έντιν Τζέκο (Σάλκε)

Προπονητής: Σεργκέι Μπάρμπαρεζ

Από την απέναντι πλευρά, το Κατάρ έχει τον ίδιο ακριβώς στόχο, ελπίζοντας να κάνει και αυτό το επόμενο βήμα για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Οι Καταριανοί, με κατάθεση ψυχής, παρότι κατώτεροι στον αγωνιστικό χώρο, πήραν ένα σπουδαίο «Χ» απέναντι στην Ελβετία, η οποία είχε διαλύσει άνετα τη Βοσνία. Ωστόσο, στη συνέχεια γνώρισαν μία πολύ βαριά ήττα με 6-0 από τον Καναδά, αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο — όχι μόνο λόγω της διαφοράς τερμάτων, αλλά και εξαιτίας της ψυχολογικής κατάρρευσης που προκάλεσε στην ομάδα.

Η αποστολή του Κατάρ:

Τερματοφύλακες: Σεχάμπ Ελέιτι (Αλ Σαχάνια), Σαλάχ Ζακαριά (Αλ Ντουχαΐλ), Μαχμούντ Αμπουναντά (Αλ Ραγιάν)

Αμυντικοί: Μπουαλέμ Κουχλί (Αλ Σαντ), Πέδρο Μιγκέλ (Αλ Σαντ), Σουλτάν Αλ Μπρακ (Αλ Ντουχαΐλ) Ταρέκ Σαλμάν (Αλ Σαντ), Αλ Χασμί Αλ Χουσαΐν (Αλ Αραμπί), Αγιούμπ Αλ-Αλαβί (Αλ Γκαράφα), Μπασάμ Αλ Ραβί (Αλ Ντουχαΐλ), Ραγιάν Αλ-Αλί (Αλ Γκαράφα), Ισά Λάιγ (Αλ Αραμπί), Λούκας Μέντες (Αλ Γουάκραχ), Μοαμέντ Γουάαντ (Αλ Σαμάλ)

Μέσοι: Αχμέντ Φατί (Αλ Αραμπί), Γιασίμ Γκαμπέρ (Αλ Ραγιάν), Ασίμ Μαντιμπό (Αλ Γουάκρα), Αμπντουλαζίζ Χατέμ (Αλ Ραγιάν), Καρίμ Μπουντιάφ (Αλ Ντουχαΐλ), Μοαμέντ Μαναΐ (Αλ Σαλάμ), Χομάμ Αλ Αμίν (Λεονέσα)

Επιθετικοί: Αλμούζ Αλί (Αλ Ντουχαΐλ), Ακράμ Αφίφ (Αλ Σαντ), Ταχσίν Μοαμέντ (Αλ Ντουχαΐλ), Εντμίλσον (Αλ Ντουχαΐλ), Αχμέντ Αλ Γκανεχί (Αλ Γκαράφα), Αχμέντ Αλάα (Αλ Ραγιάν), Σεμπάστιαν Σόρια (Κατάρ), Ελ Χαϊντός (Αλ Σαντ), Μουμπάρακ Σανάν (Αλ Ντουχαΐλ), Μοαμέντ Μουντάρι (Αλ Γκαράφα), Γιουσούφ Αμπντουρισάγκ (Αλ Γουάκρα)

Προπονητής: Ζουλιάν Λοπετέγκι

Πιθανές 11άδες:

Βοσνία Ερζεγοβίνη (Σ. Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Ντέντιτς, Κάτιτς, Χατζικάντουνιτς, Κολάσινατς, Μέμιτς, Ταχίροβιτς, Σούντζιτς, Αλαμπέγκοβιτς, Ντεμίροβιτς, Ντέκο

Κατάρ (Ζ. Λοπετέγκι): Αμπάντα, Αλ Μπρέικ, Κούκχι, Μιγκέλ, Αλ Ουί, Λέιγ, Μπουντιάφ, Γκαμπέρ, Αφίφ, Αμπντουρισάγκ, Εντμίλσον