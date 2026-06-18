Τα εισιτήρια διαρκείας του ΑΠΟΕΛ για την ιστορική σεζόν των 100χρονων

Την έναρξη της περιόδου προπώλησης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026/27 από τα μεσάνυχτα ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Οι γαλαζοκίτρινοι δίνουν έμφαση στο γεγονός πως η νέα σεζόν θα είναι ιστορική για την ομάδα καθώς συμπληρώνουν τα 100 χρόνια ζωής και σημειώνουν πως ο κάθε φίλαθλος που αποκτά εισιτήριο διαρκείας δεν εξασφαλίζει απλώς θέση στην κερκίδα αλλά στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ… ΠΑΡΩΝ!»

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου προπώλησης των εισιτηρίων διαρκείας. Από τις 00:00, απόψε (Παρασκευή 19/06/2026), τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση.

Η νέα αγωνιστική περίοδος δεν θα είναι μία ακόμη χρονιά στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ.

Είναι η χρονιά που ο Θρύλος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Έναν αιώνα αγώνων, κατακτήσεων, υπερηφάνειας και αφοσίωσης. Έναν αιώνα που χτίστηκε από γενιές ΑΠΟΕΛιστών που στάθηκαν δίπλα στην Γαλαζοκίτρινη Ιδέα, σε κάθε στιγμή.

Σήμερα, η ιστορία καλεί και πάλι τους δικούς της πρωταγωνιστές.

Με την απόκτηση Εισιτηρίου Διαρκείας δεν εξασφαλίζεις απλώς μία θέση στην κερκίδα. Εξασφαλίζεις τη θέση σου στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Γίνεσαι μέρος της γενιάς που θα γράψει το επόμενο κεφάλαιο του Αιώνα του Θρύλου.

Σε αυτή την κομβική στιγμή, κάθε Εισιτήριο Διαρκείας αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια επιλογή παρουσίας. Είναι στήριξη. Είναι πίστη. Είναι ώθηση προς τα εμπρός. Είναι η δύναμη που χρειάζεται ο ΑΠΟΕΛ για να σταθεί πιο δυνατός, να σηκωθεί ψηλά και να οδηγηθεί με αυτοπεποίθηση στην επόμενη μέρα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2026/27

1. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ/ΠΑΚΕΤΟΥ PLAYOFFS

- ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ORANGE SHOP (*Κυριακή Κλειστό)

Από 19/06 και εώς *Κυριακή 05/07 - 21:00 (έκπτωση 15% +100 loyalty points)

Από 06/07 και εώς *Κυριακή 19/07 - 21:00 (έκπτωση 10% +50 loyalty points)

Από 20/07 και εώς *Κυριακή 02/08 - 21:00 (έκπτωση 5% +25 loyalty points)

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί περίοδος έκπτωσης για νέους κατόχους διαρκείας.

- ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ORANGE SHOP (*Κυριακή Κλειστό)

Από 19/06 και εώς *Κυριακή 19/07 21:00 (έκπτωση 5% +35 loyalty points)

3. Η έκδοση της Κάρτας Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση ή νέα αγορά εισιτηρίου διαρκείας. Το κόστος της ΔΕΝ περιλαμβάνεται στη τιμή του εισιτηρίου διαρκείας. Αποτελεί ετήσια συνδρομή που καταβάλλεται με την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας ή του πρώτου μεμονωμένου εισιτηρίου αγώνα.

4. Σε ό,τι αφορά στη βαθμολογική κατάταξη του APOEL FC LOYALTY/MEMBERSHIP SCHEME, ενημερώνουμε ότι θα μεταφερθεί το 50% των βαθμών που έχει συγκεντρωθεί για κάθε μέλος του προγράμματος από την περσινή αγωνιστική χρονιά.

«The Wall of Legends»

Όλοι οι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας θα μπορούν να καταχωρήσουν το όνομά τους στο «The Wall of Legends», την ειδική σελίδα apoelwalloflegends.com που δημιουργήθηκε για να καταγράψει όσους στάθηκαν δίπλα στον ΑΠΟΕΛ στη συμπλήρωση των 100 χρόνων του. Μια μοναδική ιστορική καταγραφή ανθρώπων που δεν παρακολούθησαν απλώς τον Αιώνα του Θρύλου, αλλά έγιναν μέρος του.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει απαραίτητα, ο κάτοχος διαρκείας, πριν ολοκληρώσει την πληρωμή, με αγορά μέσω διαδικτύου, να αποδέχεται πατώντας θετικά στην σχετική αναφορά «Δημοσίευση του ονόματος μου στο «The Wall of Legends», για την περίοδο 2026-2027».

Για αγορές από το Orange Shop, θα δίνεται σχετικό έγγραφο.

Η ιστορία του Αιώνα γράφεται τώρα.

Η θέση σου σε αυτήν σε περιμένει.

Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ

Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση ή αγορά Εισιτηρίου Διαρκείας αποτελεί η έκδοση της «Κάρτας Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ» που τιμάται στα €25 για τα κανονικά, €15 για τα μαθητικά ενώ για τα παιδιά κάτω των 14 ετών, δεν υπάρχει χρέωση.

Για φέτος η πληρωμή της «Κάρτας Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ» θα γίνεται ξεχωριστά από την αγορά του εισιτηρίου αγώνα/εισιτηρίου διαρκείας.

Αφού προσθέσετε τα Εισιτήρια Διαρκείας σας στο καλάθι, πατώντας "πληρωμή" θα προχωρήσετε στην πληρωμή που αφορά έξοδα για την "Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ".

Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή, το σύστημα θα σας μεταφέρει πίσω στο καλάθι αγορών σας για να προχωρήσετε σε δεύτερη πληρωμή που αφορά τα εισιτήρια διαρκείας σας.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Εισιτηρίων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας tickets.apoelfc.com.cy

Η εμπειρία σας γίνεται πιο εύκολη και γρήγορη από ποτέ!

Δείτε όλα τα εισιτήριά σας άμεσα από τον λογαριασμό σας.

Αποθηκεύστε τα εισιτήριά σας εύκολα στο Apple Wallet® ή στο Google Wallet®.

Στείλτε εισιτήρια που αγοράσατε για φίλους ή συγγενείς.

Παρακολουθήστε τους βαθμούς που συγκεντρώνετε μέσω του APOEL FC LOYALTY/MEMBERSHIP SCHEME.

Δυνατότητα πληρωμής με Apple Pay® ή Google Pay®.

📱 Διαθέσιμη και εφαρμογή για iOS και Android.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Θυμίζουμε ότι από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και θα πρέπει οι κάτοχοί τους να προχωρήσουν στην έκδοση νέας.