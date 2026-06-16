Ο Γ. Δώνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής με βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ!

Ο Γιώργος Δώνης πρόσθεσε το όνομά του σε μια ξεχωριστή σελίδα της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Σαουδική Αραβία στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στην Ουρουγουάη και απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τον Έλληνα τεχνικό να γίνεται ο πρώτος προπονητής από την Ελλάδα που κατακτά βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ.

Ο 56χρονος προπονητής έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας που κάθεται στον πάγκο ομάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια. Σε αντίθεση όμως με τη διοργάνωση του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την παρουσία της χωρίς να καταφέρει να πάρει κάποιον βαθμό, ο Δώνης συνδύασε το ντεμπούτο του στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή με ένα ιστορικό αποτέλεσμα.

Πέρα από τον βαθμό, η εικόνα της ομάδας του ήταν εκείνη που κέρδισε τις εντυπώσεις. Με ξεκάθαρο πλάνο, πειθαρχία και σωστή τακτική προσέγγιση, η Σαουδική Αραβία κοίταξε στα μάτια έναν αντίπαλο με τεράστια παράδοση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έστειλε μήνυμα ενόψει της συνέχειας του ομίλου.

Πηγή: sport-fm.gr