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Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδα), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο. 

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνου αντικειμένου (κροτίδα), μετά το τέλος του αγώνα στη βορειοδυτική γωνιά του σταδίου  κατά παράβαση του άρθρου 10.2(γ1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο. 

(γ) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας που βρίσκονταν στην ανατολική κερκίδα του σταδίου το οποίο προκάλεσε αναταραχή στη κερκίδα (οπαδοί της ομάδας βρίσκονταν στην ανατολική κερκίδα μετακινήθηκαν πέραν της διαχωριστική λωρίδας που χωρίζει την κερκίδα με το νότιο πέταλο του σταδίου, γεγονός που προκάλεσε την υπέρβαση των επιτηρητών του σταδίου οι οποίοι και τους απομάκρυναν) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο. 

(δ) για ανάρτηση πανό από οπαδούς της ομάδας ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο. 

στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/22.05.2026 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026.  Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/22.05.2026 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026.  Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/22.05.2026 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ15 Leopards Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού - APOLLON LADIES /24.05.2026 (5η Αγωνιστική)

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ των Apollon Ladies. 

 

 

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