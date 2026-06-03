Ψάχνοντας τον στράικερ της διαφοράς

Η αποχώρηση του Πέδρο Μάρκες από τον Απόλλωνα σηματοδοτεί την έναρξη της αναζήτησης ενός ποδοσφαιριστή που θα κάνει τη διαφορά στην επιθετική γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.

Οι ιθύνοντες των κυανολεύκων ήθελαν να διατηρήσουν στο ρόστερ τον 28χρονο Πορτογάλο επιθετικό και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, για αυτό άλλωστε του υπέβαλαν πρόταση, ωστόσο δεν ανησυχούν για το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την πλευρά του δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Ο Ερνάν Λοσάδα και οι συνεργάτες του θα «χτενίσουν» την αγορά του εξωτερικού με στόχο να εντοπίσουν τον στράικερ που ταιριάζει στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας και διαθέτει ευχέρεια στο σκοράρισμα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αναζητούν στον νέο επιθετικό είναι το «εύκολο γκολ». Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν ανοικτά κεφάλαια στο ρόστερ που συνδέονται με τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Ένα από αυτά αφορά το κέντρο της άμυνας. Με τον Κβίντα να ανανεώνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2030, τον Λαμ να αποχωρεί και το μέλλον του Βούρου να είναι αβέβαιο στο Κολόσσι, οι κυανόλευκοι αναμένεται να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα συνθέσει ένα ισχυρό δίδυμο με τον Τσέχο.

Αναλόγως των εξελίξεων, δεν αποκλείεται ο Απόλλωνας να ενισχυθεί όχι μόνο με έναν ικανό και βασικό στόπερ αλλά και με ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα προσφέρει επιπλέον επιλογές στον 44χρονο Αργεντινό τεχνικό.

Επιπλέον, μετά την αποχώρηση του Ζμέρχαλ, ανοίγει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Μαλεκκίδης με την εξαιρετική του φετινή παρουσία έχει εξασφαλίσει θέση στην αριστερή πλευρά της οπισθοφυλακής, ωστόσο θα γίνουν ενέργειες για τον εντοπισμό ενός ικανού αριστεροπόδαρου ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Κύπριο διεθνή.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής, πέραν των Μάρκες, Λαμ και Ζμέρχαλ, την πόρτα της εξόδου έχουν δει οι Μάρκοβιτς και Βρίκκης.