«Κόκκινη στον Κορέια στη φάση του πέναλτι, λάθος του διαιτητή και του VARίστα»

Όσα προβλήθηκαν στο Total Green

Την καθιερωμένη ανάλυση διαιτησίας πραγματοποίησε ο πρώην διεθνής διαιτητής και παρατηρητής της ΟΥΕΦΑ, Ανδρέα Γεωργίου, στην εκπομπή της Ομόνοιας, «Total Green».

Όπως μπορείτε να δείτε έγινε εκτενής αναφορά στην διαιτησία του Μενέλαου Αντωνίου από το παιχνίδι των πρασίνων με τον Άρη (2-2), για την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ. Υπενθυμίζουμε πως στο VAR ήταν ο Mατέο Γκουρίλιο.

-Στο 25’: Χαμένη κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Άρη. Έκανε παράνομη χρήση του χεριού του στο πρόσωπο του Παναγιώτου.

-Στο 35’: Λανθασμένα δόθηκε φάουλ του Μάριτς στον Κάστανο. Είναι κανονική φυσική επαφή. Στην συγκεκριμένη φάση ο Κάστανος είναι αυτός που παίζει την μπάλα και στη συνέχεια πατά τον Μάριτς.

-Στο 43’: Σωστά υποδείχθηκε πέναλτι για την ΟΜΟΝΟΙΑ. Το λάθος εδώ είναι που δόθηκε κίτρινη κάρτα αντί για κόκκινη στον Κορέια, ο οποίος τραβά τον Παναγιώτου και του στερεί καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος. Έγινε και έλεγχος από το VAR, παρόλα αυτά λανθασμένα ο βαρίστας δεν διόρθωσε τον διαιτητή. Θα έπρεπε να τον στείλει σε on field review για να αποβάλει τον Κορέια.

-Στο 48’: Λανθασμένα δεν έδειξε κίτρινη κάρτα στον Φι Ακάμπα για παράνομη χρήση χεριού.

-Στο 55’: Δεν υπάρχει χέρι-πέναλτι υπέρ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, η μπάλα βρίσκει στην κοιλιά του παίκτη του Άρη.

Στο 65’: Έπρεπε να δει κίτρινη κάρτα ο Χαραλάμπους για τράβηγμα πάνω στον Εβάντρο.

Αξιολόγηση: Ο διαιτητής είχε να διαιτητεύσει έναν δύσκολο αγώνα. Δεν εφάρμοσε αλλά ούτε και ερμήνευσε σωστά τους νόμους του παιχνιδιού. Δεν εφάρμοσε τους κανονισμούς αλλά ούτε και τις οδηγίες στο άρθρο 12 που αφορά τα κριτήρια για στέρηση προφανούς ευκαιρίας επίτευξης τέρματος, καθώς έπρεπε να αποβάλει τον Κορέια του Άρη στη φάση του πέναλτι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ο βαρίστας έπρεπε να του το αναφέρει και να τον στείλει σε on field review. Επίσης στον πειθαρχικό έλεγχο έχασε 4 γεμάτες κίτρινες κάρτες σε παίκτες του Άρη. Στην αναγνώριση των φάουλ απέδειξε ξανά την αδυναμία του.

Βαθμός διαιτητή: 7.8, με ένα σημαντικό και ένα καθαρό λάθος. Λάθη έκανε επίσης στον πειθαρχικό έλεγχο και στην αναγνώριση των φάουλ.

Βαθμός VAR: 6.0, γιατί δεν έστειλε τον διαιτητή στο on field review για να αποβάλει τον Κορέια στη φάση του πέναλτι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

