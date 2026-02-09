ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟ: Η Ανορθωσιάτικη έκρηξη χαράς και η αφιέρωση στον κάπτεν Αρτυματά!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΦΩΤΟ: Η Ανορθωσιάτικη έκρηξη χαράς και η αφιέρωση στον κάπτεν Αρτυματά!

Η Ανόρθωση με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο, φώναξε παρών απέναντι στον Άρη!

Έτσι μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Αλφαμέγα», που βρήκε την Ανόρθωση νικήτρια με 1-0, η οικογένεια της «Μεγάλης Κυρίας» έγινε ένα, πανηγυρίζοντας αυτή τη μεγάλη επιτυχία! 

Ταυτόχρονα, οι κυανόλευκοι αφιέρωσαν τη νίκη στον αρχηγό της ομάδας Κωστάκη Αρτυματά, δίνοντας του δύναμη μετά την ατυχία με τον σοβαρό τραυματισμό του.

 





Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χειρουργήθηκε ο Μερίνο και η Άρσεναλ θα συνεχίσει να κυνηγά τον τίτλο δίχως αυτόν...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην 7η απόπειρα ξόρκισε την κατάρα η Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η άγρια μάχη στο κάτω διάζωμα και ο Άρης που δεν σηκώνει κεφάλι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η Ανορθωσιάτικη έκρηξη χαράς και η αφιέρωση στον κάπτεν Αρτυματά!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ροθάδα: «Μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Δύσκολο να σχολιάσω...»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όχι με αυτό τον τρόπο»

ΑΕΛ

|

Category image

Καμορανέζι: «Μια νίκη που ήρθε με πολλές θυσίες»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η «χρυσή» νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου επί του Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη επιτυχία της Ανόρθωσης στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το... πάρτι της Ε.Ν. Ύψωνα απέναντι στο «φάντασμα» της ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τεράστιο διπλό με Καμορανέζι η Ανόρθωση, που έβγαλε νοκ άουτ τον Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βαθιά ανάσα με... ήρωα Κότσιτς για Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος για την Ε.Ν. Ύψωνα που έκοψε τα φτερά της ΑΕΛ και άνοιξε τα δικά της

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το μεσημέρι της Τρίτης το παιχνίδι της Σάκκαρη με την Παολίνι στην Ντόχα

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη