ΦΩΤΟ: Η Ανορθωσιάτικη έκρηξη χαράς και η αφιέρωση στον κάπτεν Αρτυματά!

Η Ανόρθωση με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο, φώναξε παρών απέναντι στον Άρη!

Έτσι μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Αλφαμέγα», που βρήκε την Ανόρθωση νικήτρια με 1-0, η οικογένεια της «Μεγάλης Κυρίας» έγινε ένα, πανηγυρίζοντας αυτή τη μεγάλη επιτυχία!

Ταυτόχρονα, οι κυανόλευκοι αφιέρωσαν τη νίκη στον αρχηγό της ομάδας Κωστάκη Αρτυματά, δίνοντας του δύναμη μετά την ατυχία με τον σοβαρό τραυματισμό του.









