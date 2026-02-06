Βγήκε το φιρμάνι για Καμορανέζι στην Ανόρθωση - Η διάρκεια του συμβολαίου

Ολοκληρώθηκε και τυπικά το θέμα επιστροφής του Μάουρο Καμορανέζι στην Ανόρθωση, με την ομάδα της Αμμοχώστου να ανακοινώνει και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας.

Από την ανακοίνωση επιβεβαιώθηκε και το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Καμορανέζει έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος της σεζόν 2026-27.

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη θητεία του, ο Καμορανέζι κάθισε στον πάγκο από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Απριλίου. Κοούτσαρε σε 21 παιχνίδια καταγράφοντας δέκα νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες.

Το ντεμπούτο του για τη δεύτερη θητεία θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, στον αγώνα με τον Άρη.