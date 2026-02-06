ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ελπίζει σε αντεπίθεση

Ελπίζει σε αντεπίθεση

O Μάουρο Καμορανέζι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Ανόρθωσης για δεύτερη φορά, καθώς θυμίζουμε ότι ήταν στον πάγκο της και την περσινή χρονιά, από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι τον Απρίλιο του 2025.

Οι ιθύνοντες την «Κυρία» ευελπιστούν ότι, υπό τις οδηγίες του Ιταλοαργεντινού προπονητή, θα μπορέσει η ομάδα να δείξει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και, κυρίως, να μαζέψει τους απαιτούμενους βαθμούς για να μπορέσει να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη. Ο 49χρονος τεχνικός πιάνει άμεσα δουλειά, προετοιμάζοντας την ομάδα του για τον αγώνα της ερχόμενης Δευτέρας (09/02, 19:00) με τον Άρη στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Στο ίδιο παιχνίδι αναμένεται να είναι παρών και ο Ράφα Λόπες, που επίσης επέστρεψε για τη δεύτερη θητεία του στην Ανόρθωση. Μάλιστα, ο Πορτογάλος επιθετικός είναι ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές από το υφιστάμενο ρόστερ που δούλεψαν και την περσινή περίοδο με τον Καμορανέζι. Πέραν του Λόπες, στη λίστα αυτοί είναι επίσης οι Αρτυματάς, Ιωάννου, Κίκο, Ε. Χαραλάμπους, Θεοδώρου και Χρυσοστόμου.

 

