Μπορεί να κρατάει τα καλά ονόματα

Σημαντικές κινήσεις από την διοίκηση της Ανόρθωσης, εν μέσω μίας δύσκολης περιόδου

Παρά τα πολλά οικονομικά και αγωνιστικά προβλήματα που υπάρχουν στην Ανόρθωση, η διοίκηση καταφέρνει να διατηρεί δικά της τα καλά στελέχη του ρόστερ. Μετά τον Στέφανο Σένσι, με τον οποίον προ ημερών ανανεώθηκε η συνεργασία μέχρι το 2027, χθες η «Κυρία» ανακοίνωσε ότι το ίδιο έγινε και με τον Γκαμπριέλ Φουρτάδο!

Από όσα έδειξε ο Βραζιλιάνος μέχρις στιγμής στο πρωτάθλημα αποδεδειγμένα φανερώνουν ότι αποτελεί έναν από τους ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές που η ομάδα της Αμμοχώστου έχει στο δυναμικό της και φυσιολογικά ήρθε η κίνηση για την ενεργοποίηση της συμφωνίας που υπήρχε ως προοπτική στο συμβόλαιο που υπογράφθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

O 26χρονος μετρά 18 συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν, οι 16 εκ των οποίων στο πρωτάθλημα και οι άλλες δύο στο κύπελλο, έχοντας στον απολογισμό του και δυο τέρματα, στην ισοπαλία με τον Ακρίτα (2-2) και στην πρόσφατη νίκη επί της ΑΕΛ (2-1).

 

