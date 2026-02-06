Μεγάλο το πλήγμα με Εκπολό

Πλήρης επιβεβαίωση του «Γ», όταν στη χθεσινή μας έκδοση γράφαμε ότι υπάρχει θέμα με τον Εκπολό στην ΑΕΚ, ο οποίος απουσίασε από τις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας. Σύμφωνα με χθεσινή επίσημη ενημέρωση, ο 31χρονος δεξιός οπισθοφύλακας υπέστη θλάση στο ισχίο, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2-3 εβδομάδες.

Ως εκ τούτου, χάνει τα ντέρμπι με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Το πλήγμα για την ΑΕΚ είναι μεγάλο, αφού πρόκειται για έναν από τους πιο σταθερούς σε απόδοση ποδοσφαιριστές της ομάδας. Οι θλάσεις και οι μυϊκοί τραυματισμοί «θερίζουν» φέτος στην ΑΕΚ και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δουν οι ιθύνοντες… Ενόψει ΑΠΟΕΛ, η κατάσταση του Γκαρσία αξιολογείται καθημερινά και η ετοιμότητά του θα κριθεί στην αυριανή τελευταία προπόνηση, ενώ οι Αλομέροβιτς και Μιραμόν πιστεύεται ότι θα είναι διαθέσιμοι. Μάλιστα, ο τελευταίος πιθανόν να αντικαταστήσει τον Εκπολό στο δεξί άκρο της άμυνας.

Σίγουροι απόντες θα είναι οι Ρούμπιο, Σουάρεθ και Ναούμ. Στην τελευταία προπόνηση θα κριθεί και η συμμετοχή στην αποστολή του Ρόντεν. Στο μεταξύ, πολύ καλές εντυπώσεις στις προπονήσεις αφήνει ο νεοαποκτηθείς Ισραηλινός αριστερός ακραίος μπακ Γιαχάφ Γκουρφίνγκελ, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάρει φανέλα βασικού.