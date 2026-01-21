Το έκανε με Σένσι ο πρόεδρος, πάει για Λόπες και... ο τραυματισμός του Κίκο

Για όλα τα θέματα που αφορούν την Ανόρθωση αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου, η οποία σχολίασε την εξέλιξη με την ανανέωση με τον Σένσι, τι γίνεται με την περίπτωση επιστροφής του Λόπες και τον τραυματισμό του Κίκο.

Για τον Σένσι: «Χαιρόμαστε πολύ που τον κρατήσουμε. Η νίκη αυτή ανήκει στον πρόεδρο της ομάδας μας. Αυτός τον κράτησε. Τονίζαμε στον κόσμο να μην πιστεύει τι ακούει»

Για τον Λόπες: «Το θέμα το χειρίζεται αποκλειστικά και αυτό ο πρόεδρος και δεν έχουμε κάτι να πούμε ακόμη»

Για τον Κίκο: «Δεν είναι κάτι σοβαρό τελίκα, θα απουσιάσει για 10 μέρες και θα χάσει το παιχνίδ με την ΑΕΛ»

Για τις μεταγραφές: «Θα κάνουμε ότι χρειάζεται να γίνει για να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται και με βάση τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας»

Για το οικονομικό: «Έχουν οριοθετηθεί τα πράγματα, οι μεγάλες υποθέσεις είναι μπροστά μας και είμαστε κοντά να φέρουμε μια σταθερότητα στην κατάσταση»

Για το παιχνίδι με την ΑΕΛ: «Να πάρουμε τους 3 βαθμούς και βλέπουμε για τα υπόλοιπα»