ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το έκανε με Σένσι ο πρόεδρος, πάει για Λόπες και... ο τραυματισμός του Κίκο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το έκανε με Σένσι ο πρόεδρος, πάει για Λόπες και... ο τραυματισμός του Κίκο

Όσα αναφέρονται από τη διοίκηση της ομάδας της Αμμοχώστου

Για όλα τα θέματα που αφορούν την Ανόρθωση αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου, η οποία σχολίασε την εξέλιξη με την ανανέωση με τον Σένσι, τι γίνεται με την περίπτωση επιστροφής του Λόπες και τον τραυματισμό του Κίκο.

Για τον Σένσι: «Χαιρόμαστε πολύ που τον κρατήσουμε. Η νίκη αυτή ανήκει στον πρόεδρο της ομάδας μας. Αυτός τον κράτησε. Τονίζαμε στον κόσμο να μην πιστεύει τι ακούει»

Για τον Λόπες: «Το θέμα το χειρίζεται αποκλειστικά και αυτό ο πρόεδρος και δεν έχουμε κάτι να πούμε ακόμη»

Για τον Κίκο: «Δεν είναι κάτι σοβαρό τελίκα, θα απουσιάσει για 10 μέρες και θα χάσει το παιχνίδ με την ΑΕΛ»

Για τις μεταγραφές: «Θα κάνουμε ότι χρειάζεται να γίνει για να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται και με βάση τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας»

Για το οικονομικό: «Έχουν οριοθετηθεί τα πράγματα, οι μεγάλες υποθέσεις είναι μπροστά μας και είμαστε κοντά να φέρουμε μια σταθερότητα στην κατάσταση»

Για το παιχνίδι με την ΑΕΛ: «Να πάρουμε τους 3 βαθμούς και βλέπουμε για τα υπόλοιπα»

Κατηγορίες

ΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οντουμπάτζο: «Eίμαι ενθουσιασμένος - Δεν θέλω να τελειώσω το ποδόσφαιρο χωρίς τρόπαια»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Kρύο, αλλά η δουλειά είναι δουλειά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν άλλαξε τίποτα στον Εθνικό ο Φερέιρα και είναι... υπό πίεση

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ομονοιάτης και με τη βούλα ο Οντουμπάντζο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: Άρης - ΑΕΛ 0-0

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η εγγραφή του Ντέγκενεκ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Και επίσημα ο Κράινζ στον Ηρακλή - Το αντίο από την Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αντιμετωπίζει καταγγελία για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία ο Λούκας Ερναντέζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι εντεκάδες των Ρατζκόφ και Μαρτίνς

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Γ. συμφώνησε για τη δημιουργία τηλεοπτικής σειράς τύπου «The Crown»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ζημιά επιβεβαιώθηκε για Γκρίλις και είναι ακόμα χειρότερη…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ανόρθωση καταγγέλλει τον Θεουλή για 11 φάσεις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τους «αναγέννησε» ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι... ακούραστοι της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του VAR, ενόψει Μουντιάλ: Δύο μεγάλες αλλαγές, σε κίτρινες και κόρνερ – «Αντιδρά» η UEFA!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη