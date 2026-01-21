Το «κλειδί» για Ράφα Λόπες

Το ότι η Ανόρθωση «πονάει» επιθετικά, είναι κάτι που φωνάζει εδώ και καιρό. Με 13 γκολ σε 18 αγώνες και όντας η 2η χειρότερη επίθεση, είναι λογικό να «ακούγεται» φημολογία για απόκτηση επιθετικού. Άλλωστε κανένας από αυτούς που είναι στο ρόστερ (Βούκιτς, Μάριος Ηλία, Ευαγόρας Χαραλάμπους), δεν κάνει τη διαφορά, με τον Σένσι να είναι ο... μόνιμος σκόρερ των τερμάτων της «Κυρίας».

Ο Ιταλός μέσος πέτυχε πέντε γκολ. Τα τελευταία 24ώρα ακούγεται έντονα το όνομά του Ράφα Λόπες, ο οποίος είχε αποχωρήσει πέρσι τον Ιανουάριο από την «Κυρία». Αν και δεν επιβεβαιώνουν στην Ανόρθωση, φαίνεται πως γίνονται προσπάθειες… επαναπατρισμού του Πορτογάλου. «Οι σχέσεις με τον πρόεδρο είναι άριστες, είναι θέμα το οποίο χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος», ήταν το σχόλιο της Στέλλας Μάρκου σε χθεσινές ραδιοφωνικές τοποθετήσεις. Ουσιαστικά αυτό είναι το «κλειδί» για επιστροφή του.

Όσον αφορά τώρα τον αγώνα με την ΑΕΛ, σίγουρα εκτός θα είναι οι Κίκο και Ντιόν που θα λείπουν για το επόμενο διάστημα λόγω τραυματισμού, ενώ στα θετικά είναι πως ο Μιχάλης Ιωάννου άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς.