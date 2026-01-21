ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Αντρέεβα απέκλεισε την Σάκκαρη στο Australian Open

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Αντρέεβα απέκλεισε την Σάκκαρη στο Australian Open

Ανυπέρβλητο «εμπόδιο» απεδείχθη η Μίρα Αντρέεβα για την Μαρία Σάκκαρη, στον Β` γύρο του Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη.

Η 18χρονη Ρωσίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν άφησε ουσιαστικά περιθώρια στην Ελληνίδα τενίστρια, επικρατώντας άνετα με 6-0, 6-4.

Στο πρώτο σετ η Αντρέεβα μπήκε αποφασισμένη και με δύο breaks προηγήθηκε γρήγορα με 4-0, παρά την εντυπωσιακή -αλλά ανεπιτυχή- προσπάθεια της Σάκκαρη να «σπάσει το σερβίς» της Ρωσίδας στο τέταρτο game. Στην συνέχεια, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, με αποτέλεσμα η Αντρέεβα να πετύχει νέο break και να «κλείσει» το σετ με 6-0, μετά από μόλις 27 λεπτά.

 Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη (Νο 53 στον κόσμο) στάθηκε πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και «απάντησε» στο γήγορο (σ.σ. πρώτο game) break της Αντρέεβα, «σπάζοντας το σερβίς» της νεαρής Ρωσίδας, στο τέταρτο game. Ακολούθως, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το ένατο game, με την Αντρέεαβ να κάνει νέο break (5-4) και να φθάνει στην νίκη, μετά από 41 λεπτά.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οντουμπάτζο: «Eίμαι ενθουσιασμένος - Δεν θέλω να τελειώσω το ποδόσφαιρο χωρίς τρόπαια»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Kρύο, αλλά η δουλειά είναι δουλειά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν άλλαξε τίποτα στον Εθνικό ο Φερέιρα και είναι... υπό πίεση

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ομονοιάτης και με τη βούλα ο Οντουμπάντζο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: Άρης - ΑΕΛ 0-0

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η εγγραφή του Ντέγκενεκ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Και επίσημα ο Κράινζ στον Ηρακλή - Το αντίο από την Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αντιμετωπίζει καταγγελία για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία ο Λούκας Ερναντέζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι εντεκάδες των Ρατζκόφ και Μαρτίνς

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Γ. συμφώνησε για τη δημιουργία τηλεοπτικής σειράς τύπου «The Crown»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ζημιά επιβεβαιώθηκε για Γκρίλις και είναι ακόμα χειρότερη…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ανόρθωση καταγγέλλει τον Θεουλή για 11 φάσεις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τους «αναγέννησε» ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι... ακούραστοι της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του VAR, ενόψει Μουντιάλ: Δύο μεγάλες αλλαγές, σε κίτρινες και κόρνερ – «Αντιδρά» η UEFA!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη