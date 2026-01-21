Η Αντρέεβα απέκλεισε την Σάκκαρη στο Australian Open

Η 18χρονη Ρωσίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν άφησε ουσιαστικά περιθώρια στην Ελληνίδα τενίστρια, επικρατώντας άνετα με 6-0, 6-4.

Στο πρώτο σετ η Αντρέεβα μπήκε αποφασισμένη και με δύο breaks προηγήθηκε γρήγορα με 4-0, παρά την εντυπωσιακή -αλλά ανεπιτυχή- προσπάθεια της Σάκκαρη να «σπάσει το σερβίς» της Ρωσίδας στο τέταρτο game. Στην συνέχεια, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, με αποτέλεσμα η Αντρέεβα να πετύχει νέο break και να «κλείσει» το σετ με 6-0, μετά από μόλις 27 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη (Νο 53 στον κόσμο) στάθηκε πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και «απάντησε» στο γήγορο (σ.σ. πρώτο game) break της Αντρέεβα, «σπάζοντας το σερβίς» της νεαρής Ρωσίδας, στο τέταρτο game. Ακολούθως, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το ένατο game, με την Αντρέεαβ να κάνει νέο break (5-4) και να φθάνει στην νίκη, μετά από 41 λεπτά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ