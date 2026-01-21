Η διάκριση απαιτεί υπέρβαση

Με την είσοδο στην εξάδα να φαντάζει δύσκολη και άρα η διάκριση μέσω του πρωταθλήματος να μην είναι τόσο κοντά, στην ΑΕΛ θέλουν να φτάσουν μέχρι τέλους και να χαμογελάσουν, στον θεσμό του κυπέλλου. Μόνο που σήμερα (18:00) καλούνται να κάνουν μία σπουδαία υπέρβαση για να εισέλθουν στην οκτάδα. Να κερδίσουν τον συμπολίτη Άρη, σε έναν αγώνα που είναι τυπικά φιλοξενούμενη. Παρόλα αυτά θα έχει στο πλευρό της, 1600 φίλους της, με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί.

Mε την αύρα λοιπόν του κόσμου τους, θέλουν να βάλουν τέλος και σε ένα αρνητικό σερί απέναντι στην «Ελαφρά Ταξιαρχία». Να σημειωθεί πως εδώ και εφτά ματς, η ΑΕΛ μετρά έξι ήττες και μία ισοπαλία. Μάλιστα, τα γκολ υπέρ είναι 21-1! Η τελευταία φορά που κέρδισαν οι γαλαζοκίτρινοι ήταν στις 31 Ιανουαρίου 2021. Μία ενδεχόμενη νίκη θα φέρει αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα ενόψει και της τελικής ευθείας στο πρωτάθλημα.

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς ελπίζει να δει ενέργεια, πάθος και αγωνιστική προσήλωση, στοιχεία απαραίτητα για να φτάσει η ΑΕΛ στον μεγάλο στόχο της πρόκρισης. Και αυτό γιατί ο αντίπαλος διαθέτει επικίνδυνους επιθετικούς που ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν τη ζημια. Σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα, επανέρχονται οι Στεφάνοβιτς και Σινγκ, αυξάνοντας τις επιλογές σε άμυνα και επίθεση.