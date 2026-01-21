ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κλήση της Εθνικής Futsal για τα φιλικά με το Μαυροβούνιο

Το ερχόμενο Σάββατο 24 Ιανουαρίου αρχίζει προπονήσεις η Εθνική μας ομάδα Futsal Ανδρών για τα δύο φιλικά της ερχόμενης εβδομάδας με το Μαυροβούνιο. 

Τα φιλικά θα γίνουν στις 28 και 29 Ιανουαρίου, στις 11:30 το πρωί στο Κίτιον στη Λάρνακα. 

Στην κλήση του προπονητή της Εθνικής Futsal Άθου Στυλιανού, βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

AGBU Αραράτ: Βραμ Ναλμπαντιάν

Skylink ΑΕΚ Λάρνακας: Χρίστος Μάριος Κίτσιου, Χρυσόστομος Παπασπύρου

ΑΕΛ Λεμεσού: Γκεβάρα Κάντζιο, Τάχα Ελ Κέμπε

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:  Ιωάννης Λουκά, Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Παρασκευάς Ψηλογένης

Απόλλων Λεμεσού: Ιωσήφ Ιωσήφ

Ομόνοια Λευκωσίας: Γιώργος Σκαμπύλης, Κλεόβουλος Μιχαήλ, Κυριάκος Στυλιανού,  Χάρης Κουλλουπά

Τα φιλικά εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής Futsal για τη συμμετοχή της στον 5ο όμιλο του Preliminary Round του  Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028.

Η Κύπρος θα αντιμετωπίσει την Αλβανία, τη Λετονία και το Σαν Μαρίνο σε αγώνες που θα γίνουν τον Απρίλιο στην Αλβανία.

Πρόγραμμα

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου / Λευκόθεο Στάδιο

14:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας και Ποδοσφαιριστών  

14:30 Team Meeting

15:00 - 16:30 Προπόνηση

 

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου / Λευκόθεο Στάδιο

13:45 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας και Ποδοσφαιριστών 

14:00 - 14:30 Anti-Doping Seminar

15:00 - 16:30 Προπόνηση στο Λευκόθεο Σταδιο

 

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου / Λευκόθεο Στάδιο

18:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας και Ποδοσφαιριστών  

19:00 - 20:30 Προπόνηση στο Λευκόθεο Σταδιο

 

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου / Λευκόθεο Στάδιο

14:45 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας και Ποδοσφαιριστών  

15:30 - 17:00 Προπόνηση  

 17:30 Αναχώρηση με λεωφορείο για το ξενοδοχείο

 

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου / Αθλητικό Κέντρο Κίτιον

11:30 Αγώνας  Κύπρος – Μαυροβούνιο

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου / Αθλητικό Κέντρο Κίτιον

11:30 Αγώνας  Κύπρος – Μαυροβούνιο

 

