Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Τσέλσι-Πάφος και Κύπελλο Κύπρου

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22:00 της Πάφου στο Λονδίνο απέναντι στην Τσέλσι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και τους αγώνες όπου θα κρίνουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Κύπρου περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη της Τσέλσι προσφέρεται σε απόδοση 1.14 από την Stoiximan, η ισοπαλία στα 8.50 και η επικράτηση της Πάφου στα 18.50.Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στα 2.05 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 2.80. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει η Πάφος στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 3.80.

Για να δείτε τις αποδόσεις στα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League πατήστε εδώ

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στο Κύπελλο Κύπρου διεξάγονται δύο αναμετρήσεις στις 18:00. Στο Αλφαμέγα ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΛ με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.45 στη νίκη των τυπικά γηπεδούχων, 4.45 στην ισοπαλία και 6.30 στη νίκη της ομάδας του Μάρτινς. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση προσφέρεται στα 6.30 και στα πέναλτι στα 6.90.

Στο Αμμόχωστος η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται τον Διγενή με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.19 στη νίκη της ομάδας της Αμμοχώστου, 5.80 στην ισοπαλία και 12.50 στη νίκη της ομάδας της Μόρφου. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση προσφέρεται στα 7.60 και στα πέναλτι στα 9.00.  

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

