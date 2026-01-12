Αυτή η βαριά φανέλα!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δήλωσε παρών σε ένα κρίσιμο παιχνίδι η «Κυρία».

Η Ανόρθωση πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, καταγράφοντας την πρώτη της φετινή εντός έδρας νίκη, επικρατώντας του Εθνικού με 1-0 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής. Ήταν ένα αποτέλεσμα κομβικής σημασίας, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά, καθώς ήρθε μετά από πέντε παιχνίδια χωρίς τρίποντο (τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες). Η προηγούμενη νίκη της «Κυρίας» στο πρωτάθλημα είχε σημειωθεί στην 11η αγωνιστική, στις 23 Νοεμβρίου 2025, στο εκτός έδρας 3-2 απέναντι στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου.

Το παιχνίδι είχε ξεκάθαρο χαρακτήρα «τελικού» για την Ανόρθωση, αναφορικά με τη μάχη της παραμονής. Σε μια τέτοια καθοριστική αναμέτρηση, μίλησε η βαριά φανέλα της ομάδας του Τιμούρ Κετσπάγια, η οποία κατάφερε να πάρει το ζητούμενο. Χωρίς να εντυπωσιάσει, η Ανόρθωση έδειξε σοβαρότητα, πειθαρχία και προσήλωση στον στόχο.

Με αυτή τη νίκη, οι κυανόλευκοι ανέβηκαν στην 11η θέση με 17 βαθμούς, αφήνοντας τον Εθνικό στην 12η θέση, από τον οποίο πλέον απέχουν τρεις βαθμούς. Πλέον υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βαθμολογική βελτίωση της ομάδας, εφόσον υπάρξει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Πλέον στην Ανόρθωση στρέφουν προσωρινά την προσοχή τους στο Κύπελλο.

Παρότι ο πρωταρχικός στόχος της σεζόν παραμένει η παραμονή στην κατηγορία, καταφέρνοντας να ξεφύγει από τις οικονομικές συμπληγάδες, η Ανόρθωση θα τα δώσει όλα απέναντι στον Απόλλωνα την προσεχή Τετάρτη στο «Αλφαμέγα» (18:00), διεκδικώντας την πρόκριση στην οκτάδα.

