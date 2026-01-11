ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πραστίτης: «Κοιμόμαστε και ξυπνάμε χωρίς να ξέρουμε αν θα έρθει κάτι από τα παλιά»

Ο πρόεδρος της Ανόρθωσης παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα με τον Εθνικό Άχνας

Διαβάστε όσα είπε στην Cablenet ο Κυριάκος Πραστίτης: 

«Η αλήθεια είναι πως ως οικοδόμημα της Ανόρθωσης έχουμε περάσει μία πολύ δύσκολη εβδομάδα με πίεση και αμφισβήτηση. Σήμερα δείξαμε ότι η Ανόρθωση δεν είναι ομάδα να βρίσκεται σε αυτή τη βαθμολογική θέση. Κερδίσαμε μία μάχη σήμερα, ο πόλεμος συνεχίζεται καθημερινά. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο της Ανόρθωσης είναι να υπάρχει πίστη και υπομονή για να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να κερδίσαμε μία μάχη σήμερα αλλά συνεχίζουμε μέχρι το τέλος τον πόλεμο».

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το οικονονικό κομμάτι. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε χωρίς να ξέρουμε αν θα έρθει κάτι από τα παλιά... Ο στόχος μας είναι να είμαστε τυπικοί με τις πληρωμές. Αν υπάρξει καθυστέρηση θα μπω στα αποδυτήρια, θα κοιτάξω στα μάτια τους παίκτες και θα τους το πω»

