Τα μεγάλα ραντεβού στα σπορ το 2026

Το Παγκόσμιο Κύπελλο (11/6-19/7) , η κορωνίδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, για πρώτη φορά με 48 ομάδες σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού και φυσικά οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες του 2026 που θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο/Κορτίνα (6-22/2 και 6-15/3), ξεχωρίζουν σίγουρα ανάμεσα στις πιο σημαντικές διοργανώσεις που φέρνει μαζί του το 2026.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου θα γίνει από 20 ως 22 Μαρτίου 2026 στην πόλη Τορούν στην Πολωνία, ενώ η Αθήνα έχει την τιμητική της στο μπάσκετ, αφού το κλειστό του ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει (22-24/5) το Final Four της EuroLeague.

Ενδιαφέρουσα δια‑ηπειρωτική μονομαχία ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής για το 2026, η περίφημη Finalissima που θα γίνει στις 27 Μαρτίου στο Lusail Stadium (Κατάρ).

Έχοντας τόσα πολλά να περιμένουμε το 2026, με οδηγό μήνα με τον μήνα, αυτά είναι μερικά από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του κόσμου για τη νέα χρονιά:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

21/12/25-18-1/26-Κύπελλο Αφρικής

Μαρόκο

2-11/1-United Cup

6-12/1-ATP Αδελαίδα

15/1-1/2- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χάντμπολ Ανδρών

Δανία/Νορβηγία/Σουηδία

10-25/1- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Ανδρών

Βελιγράδι,Σερβία

8-11/1 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Χόκεϊ (Indoor)-άνδρες/γυναίκες

Χαϊδελβέργη

12/1-1/2 Australian Open

18/1- ΝΒΑ London games

Λονδίνο

3/1-Ράλλυ Ντακάρ- Σαουδική Αραβία

23-26/1-WRC Ράλι Μόντε Κάρλο

26/1-5/2 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Γυναικών

Φουντσάλ, Μαδέρα-Πορτογαλία

30/12-5/1- ATP Μπρισμπέιν

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

6-22/2-Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Milano/Cortina 2026

8/2- Super Bowl LX

7/2- Μάρτιο- Six Nations (Ράγκμπι)

9-15/2-ATP Ρότερνταμ

14-16/2-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Πατινάζ

16-22/2- ATP Ντόχα

17/18 και 24/25 Champions League playoffs

19-22-Παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής γυμναστικής

Κότμπους-Γερμανία

23-28/2 ATP Ακαπούλκο

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/3-Μαραθώνιος Τόκιο

1-15/3-Indian Wells

5-13/3-CONCACAF Champions Cup

6-15/3- Παραολυμπιακοί Χειμερινοί Αγώνες Milano/Cortina

6-8/3- GP F1 Αυστραλίας

Μελβούρνη

10/11-17/18/3-Champions League, Φάση των 16

12-19/3-Europa League, Φάση των 16

13-15/3 GP F1 Σανγκάη

15-29/3-Miami Open

20-22/3-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Πομόρσκι, Πολωνία

20-22/3-Πρεμιέρα MotoGP

Βραζιλία

22/3- Carabao cup final

Λονδίνο

27/3-Finalissima Ισπανία-Αργεντινή

Κατάρ

27-29/3 GP F1 Ιαπωνίας

Σουζούκα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

4-12/4 Monte carlo masters τένις

9-12/4- The Masters (Γκολφ)

Άουγκουστα, ΗΠΑ

7/8 και 14-15/4-Προημιτελικοί Champions League

9-16/4- Προημιτελικοί Europa League

10-12/4 GP F1 Μπαχρέιν

12-20/4-ATP Monte Carlo Masters

13/4-MotoGP Τέξας

17-19/4 GP F1 Σαουδικής Αραβίας

Τζέντα

20/4- Μαραθώνιος Βοστώνης

24-27/4-WRC Ράλλυ Κροατίας

26/4- Μαραθώνιος Λονδίνου

28/4-17/5- Internazionali BNL Ιταλίας

Ρώμη

28/29-4 και 5/6-5 -Ημιτελικοί Champions League

ΜΑΪΟΣ

1-30/5-Φάση ομίλων Copa Libertadores

1-10/5-Madrid Open

8/5- Diamond League

Ντόχα, Κατάρ

1-3/5- Formula 1 GP Μαϊάμι

5-13/5-Champions League ημιτελικά

8-24/5-IIHF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκεϊ επί Πάγου

9-31/5-Giro d’Italia (Ποδηλασία)

10/5-Indianapolis 500

11-18/5-Rome Masters

16/5- FA Cup τελικός

Λονδίνο

16/5- Diamond League

Σανγάη, Κίνα

17/5-MotoGP Λε Μαν

18/5-7/6- Roland Garros / Γαλλικό Όπεν (Τένις)

20/5- Τελικός Europa League

Κωνσταντινούπολη

22-24/5- GP F1 Καναδάς

23 ή 24/5- Τελικός Champions League γυναικών

Όσλο, Νορβηγία

23/5- Diamond League

Sιαμέν, Κίνα

27/5-Τελικός Conference League

Λειψία, Γερμανία

27-31/5- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής

Βάρνα, Βουλγαρία

30/5- Τελικός Champions League

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

31/5- Diamond League

Ραμπάτ, Μαρόκο