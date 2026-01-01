Τα μεγάλα ραντεβού στα σπορ το 2026
Το Παγκόσμιο Κύπελλο (11/6-19/7) , η κορωνίδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, για πρώτη φορά με 48 ομάδες σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού και φυσικά οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες του 2026 που θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο/Κορτίνα (6-22/2 και 6-15/3), ξεχωρίζουν σίγουρα ανάμεσα στις πιο σημαντικές διοργανώσεις που φέρνει μαζί του το 2026.
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου θα γίνει από 20 ως 22 Μαρτίου 2026 στην πόλη Τορούν στην Πολωνία, ενώ η Αθήνα έχει την τιμητική της στο μπάσκετ, αφού το κλειστό του ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει (22-24/5) το Final Four της EuroLeague.
Ενδιαφέρουσα δια‑ηπειρωτική μονομαχία ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής για το 2026, η περίφημη Finalissima που θα γίνει στις 27 Μαρτίου στο Lusail Stadium (Κατάρ).
Έχοντας τόσα πολλά να περιμένουμε το 2026, με οδηγό μήνα με τον μήνα, αυτά είναι μερικά από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του κόσμου για τη νέα χρονιά:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
21/12/25-18-1/26-Κύπελλο Αφρικής
Μαρόκο
2-11/1-United Cup
6-12/1-ATP Αδελαίδα
15/1-1/2- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χάντμπολ Ανδρών
Δανία/Νορβηγία/Σουηδία
10-25/1- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Ανδρών
Βελιγράδι,Σερβία
8-11/1 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Χόκεϊ (Indoor)-άνδρες/γυναίκες
Χαϊδελβέργη
12/1-1/2 Australian Open
18/1- ΝΒΑ London games
Λονδίνο
3/1-Ράλλυ Ντακάρ- Σαουδική Αραβία
23-26/1-WRC Ράλι Μόντε Κάρλο
26/1-5/2 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Γυναικών
Φουντσάλ, Μαδέρα-Πορτογαλία
30/12-5/1- ATP Μπρισμπέιν
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
6-22/2-Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Milano/Cortina 2026
8/2- Super Bowl LX
7/2- Μάρτιο- Six Nations (Ράγκμπι)
9-15/2-ATP Ρότερνταμ
14-16/2-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Πατινάζ
16-22/2- ATP Ντόχα
17/18 και 24/25 Champions League playoffs
19-22-Παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής γυμναστικής
Κότμπους-Γερμανία
23-28/2 ATP Ακαπούλκο
ΜΑΡΤΙΟΣ
1/3-Μαραθώνιος Τόκιο
1-15/3-Indian Wells
5-13/3-CONCACAF Champions Cup
6-15/3- Παραολυμπιακοί Χειμερινοί Αγώνες Milano/Cortina
6-8/3- GP F1 Αυστραλίας
Μελβούρνη
10/11-17/18/3-Champions League, Φάση των 16
12-19/3-Europa League, Φάση των 16
13-15/3 GP F1 Σανγκάη
15-29/3-Miami Open
20-22/3-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
Πομόρσκι, Πολωνία
20-22/3-Πρεμιέρα MotoGP
Βραζιλία
22/3- Carabao cup final
Λονδίνο
27/3-Finalissima Ισπανία-Αργεντινή
Κατάρ
27-29/3 GP F1 Ιαπωνίας
Σουζούκα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
4-12/4 Monte carlo masters τένις
9-12/4- The Masters (Γκολφ)
Άουγκουστα, ΗΠΑ
7/8 και 14-15/4-Προημιτελικοί Champions League
9-16/4- Προημιτελικοί Europa League
10-12/4 GP F1 Μπαχρέιν
12-20/4-ATP Monte Carlo Masters
13/4-MotoGP Τέξας
17-19/4 GP F1 Σαουδικής Αραβίας
Τζέντα
20/4- Μαραθώνιος Βοστώνης
24-27/4-WRC Ράλλυ Κροατίας
26/4- Μαραθώνιος Λονδίνου
28/4-17/5- Internazionali BNL Ιταλίας
Ρώμη
28/29-4 και 5/6-5 -Ημιτελικοί Champions League
ΜΑΪΟΣ
1-30/5-Φάση ομίλων Copa Libertadores
1-10/5-Madrid Open
8/5- Diamond League
Ντόχα, Κατάρ
1-3/5- Formula 1 GP Μαϊάμι
5-13/5-Champions League ημιτελικά
8-24/5-IIHF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκεϊ επί Πάγου
9-31/5-Giro d’Italia (Ποδηλασία)
10/5-Indianapolis 500
11-18/5-Rome Masters
16/5- FA Cup τελικός
Λονδίνο
16/5- Diamond League
Σανγάη, Κίνα
17/5-MotoGP Λε Μαν
18/5-7/6- Roland Garros / Γαλλικό Όπεν (Τένις)
20/5- Τελικός Europa League
Κωνσταντινούπολη
22-24/5- GP F1 Καναδάς
23 ή 24/5- Τελικός Champions League γυναικών
Όσλο, Νορβηγία
23/5- Diamond League
Sιαμέν, Κίνα
27/5-Τελικός Conference League
Λειψία, Γερμανία
27-31/5- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής
Βάρνα, Βουλγαρία
30/5- Τελικός Champions League
Βουδαπέστη, Ουγγαρία
31/5- Diamond League
Ραμπάτ, Μαρόκο