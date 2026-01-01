ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έξαλλος Μπακαμπού με τις μαροκινές αρχές: «Δεν έχω τις βαλίτσες μου, έπρεπε να τις είχα παραλάβει από τις 19 Δεκεμβρίου»

Την οργή του προς τις μαροκινές αρχές εξέφρασε ο Σέντρικ Μπακαμπού.

Ο Σέντρικ Μπακαμπού με ανάρτησή του εξέφρασε την οργή του για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τις βαλίτσες. Συγκεκριμένα, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, όπως ανέφερε, δεν έχει παραλάβει τις βαλίτσες του από τότε που έφτασε στο Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής!

«Οι αποσκευές μου, οι οποίες έπρεπε να φτάσουν στις 19 Δεκεμβρίου στο αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα, εξακολουθούν να αγνοούνται μέχρι σήμερα. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τρεις φορές ότι εντόπισαν τις αποσκευές μου, αλλά ακόμα τίποτα. Τώρα βρίσκομαι αναγκασμένος να παίξω στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής χωρίς κανένα από τα προσωπικά μου αντικείμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπακαμπού.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, χώρα στην οποία αγωνίζεται ο 34χρονος επιθετικός πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση και θα παίξει στους «16» με την Αλγερία.

ΔΙΕΘΝΗ

