Σε προφορική συμφωνία με τη Φερεντσβάρος για τον Βάργκα η ΑΕΚ!

Το καλύτερο Πρωτοχρονιάτικο δώρο στον κόσμο της έκανε η ΑΕΚ με μια κίνηση που εκτοξεύει την ποιότητά της στη γραμμή κρούσης!

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε να κλείσει με θετικό τρόπο την μεταγραφή, φτάνοντας σε ποσό που ξεπερνάει τα 4,5 εκατ. ευρώ για να ντύσει τον Βάργκα στα κιτρινόμαυρα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να... ξεπεράσει και το ενδιαφέρον από άλλες ομάδες που είχε προκύψει τα τελευταία 24ωρα.

Ο έμπειρος Ούγγρος φορ που σκοράρει ακατάπαυστα τα τελευταία χρόνια, παρότι 31 ετών ήταν εδώ και μέρες ο βασικός στόχος του Καταλανού Διευθυντή Ποδοσφαίρου της Ένωσης για να καλύψει το κενό στην επίθεση και να συμπληρώσει τους Γιόβιτς και Ζίνι, μιας και για τον Πιερό θα γίνει προσπάθεια να αποχωρήσει με δανεισμό για το επόμενο εξάμηνο.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι 28 φορές διεθνής με την Ουγγαρία με 13 γκολ και στην τρέχουσα σεζόν μετράει 20 γκολ και 5 ασίστ σε 29 εμφανίσεις με την ομάδα του.

