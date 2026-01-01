Οριστικά εκτός ντέρμπι ο Γουόρντ

Ο Τάισον Γουόρντ δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε υποστεί οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου στις 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την τότε ενημέρωση της ομάδας του Πειραιά, ο χρόνος επιστροφή του υπολογιζόταν σε έναν μήνα.

Η συμμετοχή του παίκτη ήταν εξ αρχής εξαιρετικά αμφίβολη. Η αποθεραπεία του Γουόρντ πηγαίνει καλά, αλλά κρίθηκε απαραίτητο να μην ρισκάρει ενδεχόμενη υποτροπή.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είναι πολυ πιθανό να βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Φενέρ (6/1, 19:45) στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Γουόρντ ως τώρα στη σεζόν αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα μετρώντας στην Euroleague 7.2 πόντους με 3.1 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε περίπου 20 λεπτά συμμετοχής.

Επίσης εκτός όπως αναμενόταν θα μείνει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος έχει μυϊκό θέμα εδώ και αρκετό καιρό.

