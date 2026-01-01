Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση

H διοίκηση όσο και οι άνθρωποι που «τρέχουν» το ποδοσφαιρικό τμήμα προσπαθούν να εμπνεύσουν παίκτες και κόσμο, ώστε να καλλιεργηθεί σταδιακά νοοτροπία πρωταγωνιστή.

Δεν είναι τυχαίο ότι από το καλοκαίρι οι ιθύνοντες των γαλαζοκιτρίνων της Λεμεσού έκαναν λόγο για ένα πλάνο μακροπρόθεσμο, με στόχο τη σταθεροποίηση και την επιστροφή της ομάδας σε πιο ψηλά επίπεδα. Σαφώς έγιναν λάθη το προηγούμενο διάστημα, κυρίως με την έλευση του Τραμετσάνι, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν την κατάσταση δείχνει πως υπήρξε αυτοκριτική και διάθεση διόρθωσης.

Πλέον, με τον Μαρτίνς στον πάγκο και με πιο ξεκάθαρους ρόλους σε καίριες θέσεις, στην ΑΕΛ επικρατεί η αίσθηση ότι μπαίνουν πιο στέρεες βάσεις.

Υπάρχει επιτέλους αυτό το θετικό συναίσθημα μετά από καιρό, πως με σωστές κινήσεις και υπομονή, μπορεί να χτιστεί κάτι ουσιαστικό και σταθερό, ικανό να επαναφέρει τον σύλλογο εκεί όπου θέλει να βρίσκεται.