Ο Τσιτσιπάς αποκάλυψε πως έκανε σκέψεις να αποσυρθεί από το τένις!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε με δηλώσεις του πως κατά τη διάρκεια του 2025 σκέφτηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση του τένις λόγω των τραυματισμών.

Σε σημαντικές αποκαλύψεις για το πώς βίωσε το 2025, προχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μιλώντας στο περιθώριο του United Cup στο Περθ, ο Έλληνας τενίστας δήλωσε πως κατά τη διάρκεια της περσινής - πλέον - σεζόν, σκέφτηκε ακόμη και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο λόγος ήταν οι σοβαροί τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν στην πλάτη και τον έκαναν να χάσει πολλά τουρνουά, όπως φυσικά και το αντίκτυπο που είχαν στην ψυχολογία του, με τα προβλήματα αυτά να τον ωθούν να σκεφτεί σοβαρά το μέλλον της καριέρας του στα παγκόσμια κορτ.

 

 

Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, η προετοιμασία του κύλησε χωρίς προβλήματα και πλέον νιώθει δυνατός και έτοιμος να επιστρέψει στην ελίτ του αθλήματος.

Τα όσα δήλωσε:

«Υπήρξαν στιγμές που πραγματικά φοβήθηκα. Μετά το US Open δεν μπορούσα καν να περπατήσω για δύο ημέρες. Εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά το μέλλον σου.Το μεγαλύτερο ερώτημα ήταν αν μπορώ να τελειώσω έναν αγώνα χωρίς να πονάω. Αυτό σε φθείρει ψυχολογικά. Όταν δεν ξέρεις αν θα αντέξει το σώμα σου, όλα γίνονται πιο δύσκολα.Η προετοιμασία πήγε πολύ καλά. Για πρώτη φορά μετά από καιρό ένιωσα ότι μπορώ να δουλέψω χωρίς περιορισμούς. Το σημαντικότερο για μένα είναι να μπορώ να τελειώνω τους αγώνες χωρίς πόνο. Αυτό από μόνο του αλλάζει τα πάντα».

 

sportfm.gr

