Ανανεώνει… πρόωρα μέχρι το 2028 ο Σπαλέτι στη Γιουβέντους

Ρεπορτάζ στην Ιταλία καταγράφει την πρόθεση της Γιουβέντους να επεκτείνει άμεσα τη συνεργασία της με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι και μάλιστα όχι για έναν χρόνο, αλλά έως το 2028.

Μόλις δύο μήνες έχει χρειαστεί ο Λουτσιάνο Σπαλέτι για να πείσει τους ανθρώπους της Γιουβέντους ότι αξίζει να τον εμπιστευτούν περισσότερο από τον έναν χρόνο που προβλέπει ο σχετικός όρος στη συμφωνία των δύο πλευρών, σε περίπτωση που η «γηραιά κυρία» καταφέρει να πάρει ένα «εισιτήριο» για το Champions League της νέας χρονιάς…

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε σχετικό ρεπορτάζ της η «Gazzetta dello Sport», με αφορμή την πρόθεση της διοίκησης της Γιουβέντους να επεκτείνει και μάλιστα άμεσα το συμβόλαιο του Ιταλού τεχνικού, που λήγει στο φινάλε της τρέχουσας σεζόν!

Για την ακρίβεια, σύμφωνα πάντοτε με την ιταλική εφημερίδα, μετά την ολοκλήρωση της League Phase του Champions League, ήτοι στα τέλη Ιανουαρίου, οι «μπιανκονέρι» θα καλέσουν τον Σπαλέτι για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, με διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Με αυτό τον τρόπο, η διοίκηση της Γιουβέντους όχι μόνο θα περιβάλλει τον 65χρονο προπονητή με εμπιστοσύνη αλλά θα περάσει και το «μήνυμα» στους παίκτες για το «αύριο» της ομάδας.

ΔΙΕΘΝΗ

