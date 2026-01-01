ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παναθηναϊκός θέλει δανεικό τον Κόστιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Παναθηναϊκός θέλει δανεικό τον Κόστιτς

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ξεκινήσει και κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό… παζάρι του Ιανουαρίου και ένα νέο σενάριο έρχεται να συνδέσει τους «πράσινους» με τον Φίλιπ Κόστιτς της Γιουβέντους.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Transferfeed, οι «πράσινοι» έχουν κινηθεί επίσημα προς την κατεύθυνση του δανεισμού του 33χρονου άσου, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της αριστερής πλευράς της επίθεσης. Ο Κόστιτς έχει περιορισμένο ρόλο τη φετινή σεζόν στη Γιουβέντους, γεγονός που άνοιξε τη σχετική συζήτηση.

Ο Σέρβος μετρά τη φετινή χρονιά 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κυρίως ερχόμενος από τον πάγκο, με απολογισμό 2 γκολ και 1 ασίστ. Παρότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, οι Ιταλοί εμφανίζονται διατεθειμένοι να συζητήσουν μόνο πώληση, εκτός αν υπάρξει ανανέωση πριν από έναν πιθανό δανεισμό.

Ο Φίλιπ Κόστιτς διαθέτει βαρύ βιογραφικό στο κορυφαίο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Φενέρμπαχτσε, Αμβούργο, Στουτγκάρδη και Γκρόνινγκεν, ενώ η Γιουβέντους είχε δαπανήσει περίπου 15 εκατ. ευρώ το 2022 για να τον αποκτήσει.

Βασικό στέλεχος της εθνικής Σερβίας εδώ και πάνω από μία δεκαετία, μετρά 70 διεθνείς συμμετοχές και 3 γκολ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

«Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς της επίθεσης, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο τον 33χρονο Φίλιπ Κόστιτς. Ο ελληνικός σύλλογος έχει έρθει σε επίσημη επαφή με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Σέρβου ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού.

Ο Κόστιτς θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να συμβάλει τόσο στη δημιουργία όσο και στο τελείωμα. Εντάχθηκε στη Γιουβέντους το 2022 από τη Φρανκφούρτη έναντι 14,7 εκατομμυρίων ευρώ. Την τρέχουσα σεζόν, έχει πραγματοποιήσει 15 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 2 γκολ και δίδοντας 1 ασίστ.

Ο διεθνής Σέρβος έχει 70 συμμετοχές και 3 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, και το συμβόλαιό του με την ομάδα του Τορίνο ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Έχει επίσης συνδεθεί με την Μπενφίκα. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται από το Transfermarkt στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2025, η τιμή αγοράς της Γιουβέντους φέρεται να κυμαινόταν μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ».

 

Ertsports

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρωτοχρονιάτικο δώρο στην Άρσεναλ, έμεινε στο μηδέν με Σάντερλαντ η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί από τη Ζυρίχη ο Στίβεν Τσούμπερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Άλισον η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά στη δράση, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπήκε με... γκέλα στο 2026 η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μείωση επιλογών, αύξηση προστίμων

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποψήφιος επενδυτής της Σεβίλλης ο Σέρχιο Ράμος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάβο και Παρούτης ήταν προτεραιότητες

ΑΕΛ

|

Category image

Δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Καμπελά

Ελλάδα

|

Category image

Πολλά ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«O Γιαζίτσι σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών ο Ζάχαβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να πάει στον... αγύριστο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη