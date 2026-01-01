Ο Παναθηναϊκός θέλει δανεικό τον Κόστιτς

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Transferfeed, οι «πράσινοι» έχουν κινηθεί επίσημα προς την κατεύθυνση του δανεισμού του 33χρονου άσου, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της αριστερής πλευράς της επίθεσης. Ο Κόστιτς έχει περιορισμένο ρόλο τη φετινή σεζόν στη Γιουβέντους, γεγονός που άνοιξε τη σχετική συζήτηση.

Ο Σέρβος μετρά τη φετινή χρονιά 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κυρίως ερχόμενος από τον πάγκο, με απολογισμό 2 γκολ και 1 ασίστ. Παρότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, οι Ιταλοί εμφανίζονται διατεθειμένοι να συζητήσουν μόνο πώληση, εκτός αν υπάρξει ανανέωση πριν από έναν πιθανό δανεισμό.

Ο Φίλιπ Κόστιτς διαθέτει βαρύ βιογραφικό στο κορυφαίο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Φενέρμπαχτσε, Αμβούργο, Στουτγκάρδη και Γκρόνινγκεν, ενώ η Γιουβέντους είχε δαπανήσει περίπου 15 εκατ. ευρώ το 2022 για να τον αποκτήσει.

Βασικό στέλεχος της εθνικής Σερβίας εδώ και πάνω από μία δεκαετία, μετρά 70 διεθνείς συμμετοχές και 3 γκολ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

«Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς της επίθεσης, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο τον 33χρονο Φίλιπ Κόστιτς. Ο ελληνικός σύλλογος έχει έρθει σε επίσημη επαφή με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Σέρβου ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού.

Ο Κόστιτς θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να συμβάλει τόσο στη δημιουργία όσο και στο τελείωμα. Εντάχθηκε στη Γιουβέντους το 2022 από τη Φρανκφούρτη έναντι 14,7 εκατομμυρίων ευρώ. Την τρέχουσα σεζόν, έχει πραγματοποιήσει 15 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 2 γκολ και δίδοντας 1 ασίστ.

Ο διεθνής Σέρβος έχει 70 συμμετοχές και 3 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, και το συμβόλαιό του με την ομάδα του Τορίνο ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Έχει επίσης συνδεθεί με την Μπενφίκα. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται από το Transfermarkt στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2025, η τιμή αγοράς της Γιουβέντους φέρεται να κυμαινόταν μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ».

Ertsports